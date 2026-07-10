El carismático hermano de Lamine Yamal, Keyne, lo volvió a hacer. El pequeño se robó el show de nueva cuenta tras el triunfo de la Selección de España, frente a Bélgica, en los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Al término del partido, Keyne Yamal, de casi cuatro años (septiembre 2022), fue captado por las cámaras del SoFi Stadium, en Los Ángeles, California y realizó algunos gestos que se llevaron la risa de los aficionados.

Lamine se mostró contento por la victoria y por lo que hacía su hermano en la gran pantalla que está en la parte alta del imponente inmueble angelino.

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Momentos después, el atacante de la Selección de España desveló a los medios de comunicación la conversación que tuvo con su hermano el día antes del partido.

“Ayer estaba en el fisio y me llamó con el móvil de mi madre. Me dijo que iba a sacar la lengua, le vi en las pantallas y me puso muy contento. Ahora con ganas de ducharme, celebrar el cumpleaños de mi chica y ver a mi hermano también”, dijo Lamine Yamal.

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