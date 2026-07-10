Este sábado, 11 de julio, se disputarán los últimos dos partidos de los Cuartos de Final en la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, solo uno de ellos podrá verse por la televisión abierta mexicana:

Noruega vs Inglaterra | 15:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.

El otro compromiso que se jugará este fin de semana será el de Argentina contra Suiza, sin embargo, en México solo podrá verse a través del pase mundialista de ViX.

¿Cómo llegarán Noruega e Inglaterra a los Cuartos de Final del Mundial de 2026?

La selección de Inglaterra, después de eliminar a México en el Coloso de Santa Úrsula, enfrentará a Noruega en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de 2026. Un día antes del encuentro que se disputará en el Estadio Miami, Harry Kane destacó la figura de Erling Haaland, mismo al que calificó como “una bestia” en un sentido físico.

“Creo que somos jugadores completamente diferentes. Sé que ambos somos delanteros centros, pero jugamos en posiciones casi distintas. [...] Erling físicamente es una máquina, es una bestia. Su definición está al más alto nivel y obviamente, su récord de goles habla por sí solo”, aseveró Kane en conferencia de prensa.

Los “Tres Leones” deberán dar un golpe de autoridad para avanzar a las semifinales del torneo de la FIFA. Cabe recordar que la última vez que llegaron hasta dicha instancia eliminatoria fue en Rusia 2018.

“En 2018 éramos un equipo joven e inexperto, pero venimos de jugar dos grandes finales en los últimos tres torneos, una semifinal en el Mundial y otros Cuartos de Final. Estamos más preparados esta vez”, sentenció el delantero del Bayern Munich.

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Por otra parte, Erling Haaland reconoció que “será muy especial” enfrentar a Inglaterra en la pelea por un boleto a las semifinales de la Copa del Mundo de 2026. La selección de "Los Vikingos" llegó hasta los Cuartos de Final después de eliminar a Brasil.

“Es muy especial porque juego en Inglaterra. Nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo”, reconoció el delantero que lleva siete goles en el Mundial de 2026.

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“Jugar y ganarle a Brasil fue una locura para nosotros los noruegos, y luego jugar contra Inglaterra en Cuartos de Final es increíble. Si ves lo que se vive en Noruega, no es la Noruega de siempre”, concluyó Haaland.

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