La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció las propuestas de los calendarios escolares para el ciclo 2026-2027, aplicable a alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para formación de docentes en educación básica.

De acuerdo con el documento, publicado en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, la primera propuesta está destinada a estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, quienes cursen en colegios públicos o particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

Cabe mencionar que este calendario corresponde a una propuesta y aún no ha sido oficializado por la SEP. Será definitivo una vez que el acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las fechas clave del posible calendario escolar 2026-2027 de la SEP

Las clases comenzarían el próximo lunes 31 de agosto de 2026, durarían 185 días y acabarían el viernes 9 de julio de 2027.

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El calendario contempla nueve días de asueto, que son los siguientes:

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16 de septiembre: Independencia de México 2 de noviembre: Día de Muertos 16 de noviembre: Revolución Mexicana 25 de diciembre: Navidad 1° de enero: Año nuevo 6 de enero: Día de Reyes 1° de febrero: Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 15 de marzo: Natalicio de Benito Juárez 5 de mayo: Batalla de Puebla

Además, abarca dos periodos vacacionales por invierno y Semana Santa. El primero empieza el 21 de diciembre y concluye el 5 de enero. Y el segundo inicia el 22 de marzo y finaliza el 2 de abril.

Propuesta del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2026-2027. Foto: Captura de pantalla SEP

Calendario para educación normal y formación docente

La segunda propuesta cuenta con una duración de 190 días y está dirigida a alumnos de educación normal y escuelas de formación de maestras y maestros de educación básica. Establece dos periodos de actividades:

Del lunes 31 de agosto de 2026 al viernes 29 de enero de 2027

de 2027 Del lunes 15 de febrero al martes 13 de julio de 2027

Los días festivos son iguales a los del primer calendario escolar, a excepción del 6 de enero.

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Propuesta del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2026-2027. Foto: Captura de pantalla SEP

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dft