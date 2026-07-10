Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes provocaron severas afectaciones en el sur de la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Tlalpan, donde se reportaron inundaciones, rescates de personas atrapadas, caída de árboles, una fuga de aguas negras y diversas complicaciones viales.

Uno de los puntos más afectados fue la colonia Padierna, en el cruce de las calles Homún, entre Tecoh y Tinúm, donde un hombre y al menos otras dos personas quedaron atrapadas dentro de vehículos que fueron alcanzados por el agua, cuyo nivel superó el metro de altura. Vecinos y un policía lograron rescatar a los ocupantes antes de que la situación se agravara.

Las calles del sur de la CDMX volvieron a inundarse por un drenaje rebasado y sin mantenimiento. Vehículos quedaron bajo el agua, personas tuvieron que ser rescatadas, hubo árboles caídos, fugas de aguas negras y colonias sin luz. pic.twitter.com/j69wAA6DIs — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) July 11, 2026

En Santa Úrsula Xitla, a la altura del Patio Tlalpan, también se registraron importantes encharcamientos, mientras que sobre la carretera Picacho-Ajusco, a la altura del parque Six Flags, la corriente descendía con fuerza sobre la vialidad.

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¿Qué puntos fueron los más afectados?

Las precipitaciones provocaron la caída de dos árboles en el Centro de Tlalpan. Foto: Especial.

En Insurgentes Sur, a la altura de El Caminero, la avenida quedó parcialmente inundada tras concluir la lluvia, afectando la circulación vehicular.

Además, en Calzada de Tlalpan y Juan de Dios Bátiz, casi en Periférico, colonia Toriello Guerra, se registró una fuerte fuga de aguas negras que complicó aún más las condiciones de la zona.

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Las precipitaciones también ocasionaron la caída de dos árboles en el Centro de Tlalpan, lo que dejó sin energía eléctrica a una parte de la colonia.

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📍 Vecinos reportan que ya no es posible el paso de vehículos sobre la calle Iztaccíhuatl, en Santa Úrsula Xitla, antes de llegar a la maderería, debido a una fuerte inundación. pic.twitter.com/ElSMU0ycQe — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 11, 2026

En otro incidente, una motocicleta fue arrastrada por la corriente de agua, mientras que otro motociclista derrapó debido al pavimento mojado y la fuerza del agua en calles de Santa Úrsula Xitla.

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En la colonia Miguel Hidalgo se reportó una intensa corriente sobre la calle Valentín Gama y Cruz, entre María Mestre y García Conde, donde el agua levantó la carpeta asfáltica y dejó oculta una coladera destapada, representando un riesgo para peatones y automovilistas.

🚨 Motociclista derrapa por corriente de agua.



Un motociclista derrapó debido a la fuerte corriente de agua registrada en Santa Úrsula, Santa Úrsula Xitla. pic.twitter.com/w6Dee0bew2 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 11, 2026

Por otra parte, en la alcaldía Álvaro Obregón, un árbol de aproximadamente 25 metros de altura cayó sobre una vivienda ubicada en la cerrada Azoyapan y Muites, en la colonia Santa Rosa Xochiac. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

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Un árbol de aproximadamente 25 metros de altura cayó sobre una vivienda ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial.

Autoridades de emergencia mantienen recorridos en las zonas afectadas para atender los reportes y exhortaron a la población a evitar transitar por vialidades inundadas, debido a que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas.

📍 Vecinos reportan que ya no es posible el paso de vehículos sobre la calle Iztaccíhuatl, en Santa Úrsula Xitla, antes de llegar a la maderería, debido a una fuerte inundación. pic.twitter.com/ElSMU0ycQe — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 11, 2026

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