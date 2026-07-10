Metrópoli | 10-07-26 | 20:48 | Actualizada | 10-07-26 | 20:50 |

Las intensas registradas la tarde de este viernes provocaron severas afectaciones en el sur de la Ciudad de México, principalmente en la , donde se reportaron inundaciones, rescates de personas atrapadas, caída de árboles, una fuga de aguas negras y diversas complicaciones viales.

Uno de los puntos más afectados fue la colonia Padierna, en el cruce de las calles Homún, entre Tecoh y Tinúm, donde un hombre y al menos otras que fueron alcanzados por el agua, cuyo nivel superó el metro de altura. Vecinos y un policía lograron rescatar a los ocupantes antes de que la situación se agravara.

En Santa Úrsula Xitla, a la altura del Patio Tlalpan, también se registraron importantes encharcamientos, mientras que sobre la , a la altura del parque Six Flags, la corriente descendía con fuerza sobre la vialidad.

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¿Qué puntos fueron los más afectados?

Las precipitaciones provocaron la caída de dos árboles en el Centro de Tlalpan. Foto: Especial.
Las precipitaciones provocaron la caída de dos árboles en el Centro de Tlalpan. Foto: Especial.

En Insurgentes Sur, a la altura de El Caminero, la avenida quedó parcialmente inundada tras concluir la lluvia, afectando la circulación vehicular.

Además, en Calzada de Tlalpan y Juan de Dios Bátiz, casi en Periférico, colonia Toriello Guerra, se registró una fuerte fuga de aguas negras que complicó aún más las condiciones de la zona.

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Las precipitaciones también ocasionaron la caída de dos árboles en el Centro de Tlalpan, lo que dejó sin energía eléctrica a una parte de la colonia.

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En otro incidente, una motocicleta fue arrastrada por la corriente de agua, mientras que otro motociclista derrapó debido al pavimento mojado y la fuerza del agua en calles de Santa Úrsula Xitla.

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En la colonia Miguel Hidalgo se reportó una intensa corriente sobre la calle Valentín Gama y Cruz, entre María Mestre y García Conde, donde el agua levantó la carpeta asfáltica y dejó oculta una coladera destapada, representando un riesgo para peatones y automovilistas.

Por otra parte, en la alcaldía Álvaro Obregón, un árbol de aproximadamente 25 metros de altura cayó sobre una vivienda ubicada en la cerrada Azoyapan y Muites, en la colonia Santa Rosa Xochiac. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

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Un árbol de aproximadamente 25 metros de altura cayó sobre una vivienda ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial.
Un árbol de aproximadamente 25 metros de altura cayó sobre una vivienda ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial.

Autoridades de emergencia mantienen recorridos en las zonas afectadas para atender los reportes y exhortaron a la población a evitar transitar por vialidades inundadas, debido a que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas.

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jecg/cr

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