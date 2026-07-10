A través de redes sociales circula información acerca de la "tormenta negra", un fenómeno meteorológico intenso, que podría significar lluvias fuertes por al menos 72 horas en todo el país, pero, ¿qué tan cierto es?

De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA Clima), el término "lluvia negra" o "tormenta negra" proviene del sistema de advertencias del observatorio de Hong Kong (Black Rainstorm Warning).

El sistema es una alerta meteorológica que utiliza un semáforo de colores ámbar, rojo, rojo con negro y negro, para clasificar la intensidad de sus precipitaciones, siendo la tormenta negra el fenómeno más intenso.

El término "lluvia negra" o "tormenta negra" proviene del sistema de advertencias del observatorio de Hong Kong (Black Rainstorm Warning). | Foto: Valente Rosas.

Lee también Bomberos retiran árboles y postes caídos

Al respecto, el gobierno de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), tiene la "Red de Alerta Temprana Meteorológica", en la cual, cada día, advierten sobre los fenómenos climáticos y su intensidad.

La escala se conforma por los colores verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura, siendo este el más intenso. Por lo que la "tormenta negra", equivaldría a la alerta púrpura.

[Publicidad]

La Red de Alerta Temprana Meteorológica se conforma por los colores verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura. | Foto: Protección Civil CDMX GOB.

El propósito del sistema de alerta temprana es prevenir desastres mediante la vigilancia, monitoreo y planes de respuesta o contingencia a la población antes de la ocurrencia de fenómenos climáticos severos.

Es por eso que SASSLA Clima destacó que usar el término "Tormenta negra" para el pronóstico de nuestro país es puro sensacionalismo para generar pánico e interacciones en redes sociales.

Enfatizó que los que se registra en el territorio nacional son las lluvias normales de la temporada de verano provocadas por Ondas Tropicales e inestabilidad atmosférica.

[Publicidad]

Ante información climatológica de dudosa credibilidad, se recomienda consultar instituciones oficiales como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr