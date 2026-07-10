Metrópoli | 10-07-26 | 16:37 | Actualizada | 10-07-26 | 16:37 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por intensificación de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de julio en ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, , Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, en las que se espera lluvia de 15 a 29 milímetros y caída de granizo, entre las 16:15 y las 20:00 horas.

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Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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