Una niña de 7 años fue localizada este viernes en calles de la colonia Corpus Christi, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que vecinos reportaran su presencia sin la compañía de un adulto.

De acuerdo con los primeros reportes, la alerta fue emitida a través de un chat vecinal, lo que permitió la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la alcaldía.

Al arribar al sitio, los policías encontraron a la menor bajo resguardo de oficiales de la SSC. Según la versión preliminar recabada en el lugar, la niña manifestó que había acudido con su madre a un parque y que ésta le pidió que la esperara mientras realizaba una actividad; sin embargo, al no regresar, decidió caminar hasta una base de taxis cercana, donde fue auxiliada.

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Paramédicos acudieron para valorarla y determinaron que se encontraba clínicamente estable, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, la menor quedó bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes la trasladarían ante la autoridad ministerial correspondiente para las diligencias conducentes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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