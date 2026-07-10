Metrópoli | 10-07-26 | 15:45 |

Una niña de 7 años fue localizada este viernes en calles de la , en la , luego de que vecinos reportaran su presencia sin la compañía de un adulto.

De acuerdo con los primeros reportes, la alerta fue emitida a través de un chat vecinal, lo que permitió la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de personal de la de la alcaldía.

Al arribar al sitio, los policías encontraron a la menor bajo resguardo de oficiales de la SSC. Según la versión preliminar recabada en el lugar, la niña manifestó que había acudido con su madre a un parque y que ésta le pidió que la esperara mientras realizaba una actividad; sin embargo, al no regresar, decidió caminar hasta una base de taxis cercana, donde fue auxiliada.

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Paramédicos acudieron para valorarla y determinaron que se encontraba clínicamente estable, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, la menor quedó bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes la trasladarían ante la autoridad ministerial correspondiente para las diligencias conducentes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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vr/cr

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