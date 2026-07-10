Dos hombres de 61 y 67 años fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras ser señalados como presuntos responsables de un robo a casa habitación ocurrido en la alcaldía Tláhuac.

Los hechos iniciaron luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron sobre un robo en un domicilio ubicado en la colonia Santa Ana Poniente. Al arribar al sitio, los policías se entrevistaron con un hombre de 57 años, quien relató que al llegar a su vivienda fue interceptado por dos sujetos que descendieron de una camioneta blanca, lo agredieron físicamente y lo obligaron a entregar el dinero que guardaba en una caja fuerte.

De acuerdo con la denuncia, antes de escapar los presuntos responsables también sustrajeron diversos objetos de valor, los cuales colocaron en una bolsa azul y huyeron del lugar.

Mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia, personal del C2 Oriente reconstruyó la ruta de escape y detectó que los sospechosos abandonaron la camioneta utilizada en el robo para abordar posteriormente un taxi blanco, lo que permitió a los oficiales implementar un cerco virtual y dar seguimiento a la unidad en tiempo real.

Lee también Caen cuatro sujetos que habrían disparado contra dos personas en alcaldía Tlalpan; estarían relacionados con extorsión y agresiones

La persecución concluyó en el cruce de Sur 21 y calle 10, en la colonia Leyes de Reforma Primera Sección, alcaldía Iztapalapa, donde los policías interceptaron el vehículo y realizaron una revisión preventiva.

[Publicidad]

Durante la inspección les aseguraron una bolsa azul que contenía dos perfumes, tres corbatas y una loción, objetos que presuntamente fueron sustraídos del inmueble.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos recuperados y los vehículos relacionados con la investigación, para definir su situación jurídica.

La SSC informó que, tras una revisión de antecedentes, el hombre de 61 años registra cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno por delitos contra la salud en 2022 y tres por robo en distintas modalidades, ocurridos en los años 2000, 2004 y 2018.

[Publicidad]

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google

afcl