Un grupo de expertos de la ONU consideró que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo tras un intento de autogolpe de Estado en 2022 fue "arbitraria" y recomendaron su liberación inmediata, según un informe al que accedió la AFP este viernes.

Castillo, un maestro y sindicalista que ganó las elecciones en 2021, fue detenido en diciembre del año siguiente cuando intentó disolver el Congreso que se preparaba para destituirlo. En noviembre pasado fue condenado a 11 años y medio de prisión por conspiración para la rebelión.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, compuesto por expertos independientes, consideró "arbitraria" su privación de libertad, en un informe fechado el 4 de junio y publicado discretamente en su página web a principios de este mes.

Lee también Keiko Fujimori insiste en retomar relaciones con México; "Hay lazos de amistad que se deben priorizar más allá de las diferencias"

Los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pero no hablan en nombre de la organización, sostienen que su detención se produjo sin una orden judicial independiente, sino de la fiscalía, y que su captura no respetó la inmunidad de Castillo como presidente, que sólo fue levantada por el Congreso después de su arresto.

También apuntan que el expresidente de Perú vio perjudicado su derecho de defensa.

[Publicidad]

"Libertad inmediata" para Pedro Castillo, pide grupo de ONU

"El Grupo de Trabajo pide al Gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Castillo sin dilación", y considera que un "remedio adecuado" es ponerlo en libertad "inmediatamente" y darle derecho a una "indemnización".

El presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, afirmó que el reporte, a pesar de no ser vinculante, podría servir de sustento para un nuevo pedido de indulto por parte de la defensa de Castillo.

Si presentan un nuevo pedido, "tendrá que analizarse este caso a la luz de este nuevo" informe de los expertos, dijo Balcázar en entrevista a la estatal Radio Nacional.

[Publicidad]

Lee también Sheinbaum confía que Pedro Castillo, expresidente de Perú, salga de su detención

"Todo lo que ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto. Por eso es que se rechazó formalmente, porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes", señaló Balcázar, quien entregará el poder a la derechista Keiko Fujimori el 28 de julio.

Castillo fue detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima y permanece preso en una cárcel exclusiva para exmandatarios en una sede policial en la capital peruana.

[Publicidad]

Su caída desató violentas protestas que dejaron más de 50 civiles muertos por la represión de las fuerzas del Estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc