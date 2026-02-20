Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 20 de febrero; sigue aquí la transmisión

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Ángeles Marcial impulsa al campo con tecnología

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

Muere Eric Dane a los 53 años; el inolvidable Mark Sloan de Grey’s Anatomy

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

EU sanciona por fraude a resort ligado al CJNG

Ante la llegada de José María Balcázar como presidente interino de , la presidenta expresó que “ojalá Pedro Castillo pueda salir de su detención”.

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de febrero en la XII región militar en Irapuato, , Sheinbaum Pardo también indicó que darán seguimiento al caso de Betssy Chávez, exprimera ministra peruana que permanece asilada en la residencia de la embajada de México en Lima.

La mandataria defendió la posición “de que no tiene razón de ser” la detención del expresidente peruano destituido.

Lee también

Insistió en que los motivos de su destitución tiene que ver más con motivos políticos: “Es un presidente indígena y siempre hubo mucha discriminación”.

Recordó que la exministra de Pedro Castillo está en la embajada de México en Perú.

Con el nuevo presidente vamos a retomar si se puede dar este salvoconducto, comentó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]