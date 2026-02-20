Ante la llegada de José María Balcázar como presidente interino de Perú, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “ojalá Pedro Castillo pueda salir de su detención”.

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de febrero en la XII región militar en Irapuato, Guanajuato, Sheinbaum Pardo también indicó que darán seguimiento al caso de Betssy Chávez, exprimera ministra peruana que permanece asilada en la residencia de la embajada de México en Lima.

La mandataria defendió la posición “de que no tiene razón de ser” la detención del expresidente peruano destituido.

Insistió en que los motivos de su destitución tiene que ver más con motivos políticos: “Es un presidente indígena y siempre hubo mucha discriminación”.

Recordó que la exministra de Pedro Castillo está en la embajada de México en Perú.

Con el nuevo presidente vamos a retomar si se puede dar este salvoconducto, comentó.

nro/apr