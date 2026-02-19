Más Información

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufrió convulsiones

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Asesinan a "El Pato" dentro de deportivo en Jardín Balbuena; investigan ataque en Venustiano Carranza

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Monreal ordena a diputados respaldo a reforma electoral; "es obligatorio"; advierte

EU sanciona a red de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera en Vallarta y Nayarit

Marina intercepta semisumergible con 4 toneladas de coca; destaca colaboración de EU

Noroña presume visita a Colombia; "viajé en archi recontra ultra primerísima clase", dice

Reaparece presidente del Congreso de Campeche; confirma que cinco legisladores están amparados

Intoxicación con fentanilo de menor tras comer tamales fue por medicamentos de uso hospitalario; aclara Fiscalía de Puebla

El nuevo José María Balcázar y el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, expresaron el jueves su intención de participar en una cita de mandatarios convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, en momentos en que Estados Unidos pone el foco en la cooperación en seguridad y lo que considera una preocupante influencia de China en la región.

En entrevista con la radio peruana Exitosa, Balcázar indicó que “hay necesidad de concurrir” a la cumbre del 7 de marzo en Miami junto a otros seis países latinoamericanos porque, pese a que tiene una "posición de derecha...ha tenido la virtuosidad de concebir el delito de crimen organizado como un crimen universal”.

El mandatario que asumió el cargo la víspera se refería a una orden ejecutiva firmada por Trump en 2025 que designó a ocho bandas criminales latinoamericanas, incluida la transnacional venezolana Tren de Aragua, como “organizaciones terroristas extranjeras”. “Con ese instrumento jurídico (Trump) ha podido justamente contrarrestar toda la oleada de crimen organizado que antes no se veía", apuntó Balcázar, quien ha reemplazado a Jerí, destituido por el Congreso.

Balcázar, un magistrado jubilado de 83 años, gobernará cinco meses hasta el 28 de julio cuando entregará el mando a quien gane las elecciones presidenciales el 12 de abril. Si ninguno de los más de 30 candidatos acumula más del 50% de votos, los dos más votados definirán en un balotaje el 7 de junio.

El viernes pasado, la cancillería peruana había informado que el entonces presidente Jerí (2025-2026) había sido invitado por Trump a la cita sobre “cooperación estratégica” en seguridad que se realizará semanas antes de un viaje que el mandatario estadounidense prevé hacer a Beijing para conversar con el presidente chino Xi Jinping.

La cumbre de Trump en Miami con los presidentes latinoamericanos incluye además a los mandatarios de Argentina, Paraguay, El Salvador, Ecuador y Honduras, también de signo conservador.

El gobierno de Trump ha convertido en una prioridad reafirmar su dominio sobre el hemisferio occidental, donde China lleva mucho tiempo construyendo su influencia mediante préstamos masivos y un comercio en expansión.

Por su parte, el presidente boliviano también confirmó que quiere asistir a la en Miami. “El siete creo que voy a estar con el presidente Trump. ¿Qué, no voy? Tengo que ir, tengo que ir”, dijo Paz en una charla con obreros en el centro de Bolivia.

Paz, cuyo gobierno cumplió 100 días en el cargo, ha dado un gran giro en las relaciones internacionales respecto a los casi 20 años de gobiernos de izquierda. Recompuso los nexos con Estados Unidos, cuyo gobierno ha enviado varias delegaciones de diferentes rubros con el fin de cooperar con Bolivia.

El mandatario boliviano heredó un país sumido en una crisis económica por lo que busca inversiones, cooperación y créditos de diferentes organismos internacionales y países vecinos. Hasta el momento anunció un apoyo por unos 8.000 millones de dólares de organismos de crédito de la región.

Con el acercamiento a Estados Unidos, se busca fortalecer la lucha antidrogas. Además del retorno completo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la cual realiza intercambio de información con las autoridades bolivianas, aunque aún se define su retorno mediante un acuerdo en la cancillería.

