La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a finales de junio se inaugurará la biofábrica de moscas estériles para combatir el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas. Se contempla que la producción sea de 60 a 120 millones de moscas para combatir dicha plaga.

“Esto nos va a ayudar muchísimo, porque se traían algunos ejemplares de otros lugares, pero no eran suficientes y hay muchas trampas de todo tipo para evitar y además la revisión de los animales y como normalmente se hace. Pero el que ya esté lista la planta, nos va a ayudar muchísimo”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 11 de junio, la mandataria indicó que Julio Berdegué colabora con autoridades sanitarias y de agricultura de Estados Unidos, país que pagó la planta de moscas para evitar que el ganado que se exporta esté infectado y sea de mala calidad.

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Ante casos de gusano barrenador en personas, la Jefa del Ejecutivo mencionó que se pueden evitar la propagación cuidando y desinfectando bien las heridas. En caso de infección, llamó a consultar a médicos y no alarmarse.

“Pero no es que sea algo mortal. Si tienes una herida, ahí es como llega el gusano, tienes una herida o se alimenta de la sangre. Entonces llega al gusano y este puede infectar la herida, puede afectarte digamos en tu salud. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lavar bien bien la herida y en caso de que haya alguna infección, pues acudir al médico. Entonces, para que tampoco haya tanta alarma”, dijo.

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De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en lo que va del 2026, hasta el pasado 5 de junio, en México se han registrado 280 infestaciones parasitarias de gusano barrenador en humanos, en 21 entidades; la más afectada es Veracruz con 65 casos, le siguen Chiapas con 47 y Oaxaca con 32.

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