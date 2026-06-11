Nación | 11-06-26 | 10:37 | Actualizada | 11-06-26 | 10:37 |

La presidenta informó que a finales de junio se inaugurará la biofábrica de moscas estériles para combatir el (GBG), ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas. Se contempla que la producción sea de 60 a 120 millones de moscas para combatir dicha plaga.

“Esto nos va a ayudar muchísimo, porque se traían algunos ejemplares de otros lugares, pero no eran suficientes y hay muchas trampas de todo tipo para evitar y además la revisión de los y como normalmente se hace. Pero el que ya esté lista la planta, nos va a ayudar muchísimo”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 11 de junio, la mandataria indicó que Julio Berdegué colabora con autoridades sanitarias y de agricultura de , país que pagó la planta de moscas para evitar que el ganado que se exporta esté infectado y sea de mala calidad.

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Ante casos de gusano barrenador en personas, la Jefa del Ejecutivo mencionó que se pueden evitar la propagación cuidando y desinfectando bien las heridas. En caso de infección, llamó a consultar a médicos y no alarmarse.

“Pero no es que sea algo mortal. Si tienes una herida, ahí es como llega el gusano, tienes una herida o se alimenta de la sangre. Entonces llega al gusano y este puede infectar la herida, puede afectarte digamos en tu salud. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lavar bien bien la herida y en caso de que haya alguna infección, pues acudir al médico. Entonces, para que tampoco haya tanta alarma”, dijo.

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De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en lo que va del 2026, hasta el pasado 5 de junio, en México se han registrado 280 infestaciones parasitarias de gusano barrenador en humanos, en 21 entidades; la más afectada es Veracruz con 65 casos, le siguen Chiapas con 47 y Oaxaca con 32.

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