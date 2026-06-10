La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no acudir a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como países anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá, responde a un cálculo político orientado a minimizar riesgos para su imagen y evitar un eventual debilitamiento de su gobierno de cara a 2027.

En días recientes, la Mandataria cedió su boleto para la inauguración, el 001, a una joven de Veracruz que ganó un concurso de dominadas.

No obstante, según los analistas, el anuncio debe leerse como parte de una estrategia preventiva ante un contexto histórico adverso, pues en ediciones anteriores en las que México fue anfitrión del Mundial los presidentes en turno enfrentaron abucheos durante actos públicos de gran escala.

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Horacio Vives Segl, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), señaló que la presidenta, como cualquier jefe de Estado, debe cuidar cuidadosamente los eventos a los que asiste, y que esto corresponde a su decisión de no asistir a la inauguración del Mundial.

“Evidentemente tiene que cuidar su imagen y los eventos que son de lucimiento presidencial son tratados de otra manera, no exponerse. Eso está claro”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que la actual administración ha mostrado una marcada inclinación por organizar actos públicos “a modo” y al no tener el control de la inauguración del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México declina asistir.

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“Hay una preocupación excesiva por tener eventos a modo, con audiencias agradecidas o incluso dóciles. Todos los eventos que ha encabezado han sido en ambientes muy controlados, contrario a lo que habría en la inauguración”, apuntó.

Según el especialista, la Presidenta enfrenta un dilema político complejo. “Si no asiste queda mal por no acudir siendo la jefa de Estado de un país anfitrión, pero si asiste el riesgo de una rechifla masiva es alto e inminente. Ese costo y ese riesgo son los que se están evaluando”, explicó.

Vives recordó que en otros eventos internacionales recientes, como la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, los mandatarios lograron capitalizar políticamente la ceremonia. “Fue una inauguración espectacular en la que el presidente (Emanuel) Macron pudo capitalizar el evento. No asistir a algo así implica desperdiciar una oportunidad para recoger los frutos de una inversión enorme en términos culturales, artísticos y deportivos”, señaló.

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Pese a ello, el politólogo descartó que la ausencia de Sheinbaum Pardo implique un rompimiento en la relación trilateral con Estados Unidos y Canadá.

“No se trata de una cumbre de líderes ni de un evento diplomático formal. Es un evento deportivo organizado por la FIFA. Los temas centrales de la agenda trilateral —seguridad, migración, cooperación económica— están muy por encima de este tipo de actos”, sostuvo.

En la misma línea, Gustavo Montiel López, politólogo y profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, consideró que la decisión no tendrá consecuencias diplomáticas.

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“No existe ningún compromiso formal que obligue a la Presidenta a asistir. Ha habido ceremonias de este tipo en las que los jefes de Estado no están presentes y no pasa absolutamente nada”, afirmó al explicar que la ausencia debe entenderse como parte de un cálculo político y no como un rompimiento con los gobiernos de Estados Unidos o Canadá.

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