A dos días del arranque del Mundial de Futbol, un cerco de color negro limita el acceso principal del Estadio Ciudad de México.

A pesar de ello, decenas de aficionados nacionales y extranjeros se reúnen a las afueras del recinto para tomarse fotos, grabar videos y compartir experiencias entre ellos.

Ese es el caso de un par de visitantes colombianos que llegaron a la capital del país desde hace dos días, quienes se trasladaron a este lugar vestidos con los colores representativos de su país: el amarillo, azul y rojo.

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Fanáticos aprueban cerco alrededor del estadio

“Apenas llegamos lo primero que hicimos fue venir para acá (al estadio), porque a nosotros los amantes del futbol nos gusta estar en medio donde se vive la pasión”, explicó uno de ellos a EL UNIVERSAL.

En cuanto a las vallas del acceso principal, indicó que respeta las limitaciones que se impusieron, porque no le afecta al poder ver el Estadio desde lejos.

Por su parte, Fernando, un aficionado de la capital, comentó que aprueba el perímetro que se instaló, ya que así se puede evitar el vandalismo u otras afectaciones al recinto.

Aficionados comentan que aprueban el perímetro que se instaló, ya que así se puede evitar el vandalismo u otras afectaciones al recinto. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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“Está bien que protejan, en las vallas ya habían pegado unos carteles de protesta, pero los quitaron”, agregó el aficionado.

Víctor Vera viajó desde Tijuana con la intención de tomarse una foto afuera de la sede mundialista. “Hubiera estado bien que no pusieran el cerco para caminar y ver un poco más, pero estar aquí ya es sueño para mí”.

Refirió que también tiene intenciones de visitar hoy el Zócalo de la Ciudad de México, pero tiene incertidumbre sobre si podrá hacerlo debido al plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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A pesar de qué empieza a oscurecer, a las afueras del estadio continúa el arribo de fans de la justa mundialista.

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