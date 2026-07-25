La verificación vehicular es un trámite obligatorio, pues permite comprobar el nivel de emisiones contaminantes de un auto. Si te toca realizar este proceso en el Estado de México, primero es necesario que conozcas las tarifas vigentes y el calendario.

Hoy en Autopistas te compartimos estos datos para que cumplas con el proceso en tiempo y forma.

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¿Cuánto cuesta la verificación vehicular 2026 en Edomex?

El costo de la verificación vehicular depende del tipo de holograma; de acuerdo con la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica del Edomex, estas son las tarifas de 2026:

Holograma 00: $1,197.00.

Holograma 0: $610.00.

Hologramas 1 y 2: $469.00.

Exento y D: Gratuito.

Exento voluntario: $630.00.

Las tarifas aumentaron debido al incremento de la UMA. Foto: Control de la Contaminación Atmosférica Edomex

¿Cuál es el calendario del segundo semestre de la verificación vehicular 2026?

¡Que no se te pase! Este segundo semestre, la verificación vehicular se lleva a cabo conforme el siguiente calendario publicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex (Semov):

Engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6: julio-agosto, con fecha límite el 31 de agosto.

Engomado rosa, terminación de placa 7 u 8: agosto-septiembre, con fecha límite el 30 de septiembre.

Engomado rojo, terminación de placa 3 o 4: septiembre-octubre, con fecha límite el 31 de octubre.

Engomado verde, terminación de placa 1 o 2: octubre-noviembre, con fecha límite el 30 de noviembre.

Engomado azul, terminación de placa 9 o 0: noviembre-diciembre, con fecha límite el 31 de diciembre.

Los autos que no verifiquen en el periodo indicado podrían ser acreedores a una multa de $3,519.00, por lo que te recomendamos consultar el calendario oficial y agendar tu cita lo más pronto posible.

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Calendario del segundo semestre de la verificación vehicular en Edomex. Foto: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

¿Cómo agendar una cita para verificar tu auto en Edomex?

¿Te toca cumplir con la verificación vehicular? El primer paso es agendar una cita en el Servicio de Registro de Citas de Verificación Vehicular de la Semov. Sigue estos sencillos pasos:

Ingresa a https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/.

Selecciona “Verificación Vehicular”.

Elige entre las opciones “Registro de cita para vehículos de servicio particular y carga” o “Registro de cita para vehículos con otro tipo de servicio”, según coresponda.

Oprime “Registro de cita”.

Escribe el captcha.

Ingresa los datos que te solicita el portal (placa, serie, modelo y correo electrónico).

Confirma el día, la hora y el verificentro para realizar el proceso.

Realiza el pago en línea o en los centros autorizados por la Semov del Edomex.

Recuerda que para realizar este trámite debes presentar tu tarjeta de circulación vigente, una identificación oficial, comprobante de última verificación y pagar ese mismo día.

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