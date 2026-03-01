Más Información

La es un proceso obligatorio y su propósito es reducir las emisiones contaminantes de los autos y otros vehículos en circulación. Además, se realiza dos veces al año.

Para que los propietarios puedan llevar a cabo el proceso en tiempo y forma, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México ha publicado los costos oficiales para el primer semestre.

Si quieres saber si a tu auto le toca este mes de marzo y cuánto te costará, en te lo decimos.

La verificación se realiza en dos bimestres en el Estado de México. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
¿Cuánto cuesta la verificación en Edomex este 2026?

Los costos de la sufrieron un aumento tras la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual entró en vigor el pasado 1 de febrero.

De acuerdo con el INEGI, actualmente la UMA tiene un precio de $117.31 pesos mexicanos. Tomando en cuenta ese valor, el procedimiento cuesta:

  • Holograma 00: $1,197
  • Holograma 0: $610
  • Holograma 1 y 2: $469
  • Exento voluntario: $630
  • Exento y D: Gratis

Puedes hacer el pago directamente en el verificentro al que acudas; sin embargo, necesitas agendar una cita previa en el portal de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible .

La verificación vehicular aumentó de precio luego de la actualización del valor de la UMA. Foto: Control de la Contaminación Atmosférica Edomex
¿Qué autos quedan exentos de la verificación?

En el Estado de México, los que quedan exentos a la verificación vehicular son los que no generan emisiones contaminantes, como los eléctricos e híbridos. En este caso se les otorga la constancia Tipo “E”.

De igual manera, los coches con constancia Tipo “D” quedan exentos del proceso y se expide a los vehículos de personas con discapacidades permanentes.

¿Qué autos deben verificar en Edomex en marzo?

Como seguramente sabrás, el calendario de la se organiza conforme el color de engomado y el último dígito de la placa.

En marzo 2026, les toca a los autos con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8, teniendo como fecha límite 31. Mientras que los autos con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4 tiene por fecha límite 30 de abril.

El resto de fechas para el primer bimestre queda de la siguiente manera:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 o 2: abril-mayo, fecha límite 30 de mayo
  • Engomado azul, terminación de placa 9 o 0: mayo-junio, fecha límite 30 de junio
Calendario de la verificación vehicular 2026. Foto: Gobierno del Estado de México
En caso de no cumplir con este procedimiento dentro del periodo establecido, podrías hacerte acreedor a una multa por verificación extemporánea de aproximadamente $3, 519.

