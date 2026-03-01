La verificación vehicular es un proceso obligatorio y su propósito es reducir las emisiones contaminantes de los autos y otros vehículos en circulación. Además, se realiza dos veces al año.

Para que los propietarios puedan llevar a cabo el proceso en tiempo y forma, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México ha publicado los costos oficiales para el primer semestre.

Si quieres saber si a tu auto le toca este mes de marzo y cuánto te costará, en Autopistas te lo decimos.

La verificación se realiza en dos bimestres en el Estado de México. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuesta la verificación en Edomex este 2026?

Los costos de la verificación vehicular sufrieron un aumento tras la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual entró en vigor el pasado 1 de febrero.

De acuerdo con el INEGI, actualmente la UMA tiene un precio de $117.31 pesos mexicanos. Tomando en cuenta ese valor, el procedimiento cuesta:

Holograma 00: $1,197

Holograma 0: $610

Holograma 1 y 2: $469

Exento voluntario: $630

Exento y D: Gratis

Puedes hacer el pago directamente en el verificentro al que acudas; sin embargo, necesitas agendar una cita previa en el portal de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/.

La verificación vehicular aumentó de precio luego de la actualización del valor de la UMA. Foto: Control de la Contaminación Atmosférica Edomex

¿Qué autos quedan exentos de la verificación?

En el Estado de México, los autos que quedan exentos a la verificación vehicular son los que no generan emisiones contaminantes, como los eléctricos e híbridos. En este caso se les otorga la constancia Tipo “E”.

De igual manera, los coches con constancia Tipo “D” quedan exentos del proceso y se expide a los vehículos de personas con discapacidades permanentes.

¿Qué autos deben verificar en Edomex en marzo?

Como seguramente sabrás, el calendario de la verificación vehicular se organiza conforme el color de engomado y el último dígito de la placa.

En marzo 2026, les toca a los autos con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8, teniendo como fecha límite 31. Mientras que los autos con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4 tiene por fecha límite 30 de abril.

El resto de fechas para el primer bimestre queda de la siguiente manera:

Engomado verde, terminación de placa 1 o 2: abril-mayo, fecha límite 30 de mayo

Engomado azul, terminación de placa 9 o 0: mayo-junio, fecha límite 30 de junio

Calendario de la verificación vehicular 2026. Foto: Gobierno del Estado de México

En caso de no cumplir con este procedimiento dentro del periodo establecido, podrías hacerte acreedor a una multa por verificación extemporánea de aproximadamente $3, 519.

