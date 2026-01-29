Todos sabemos que los autos híbridos han ganado popularidad en el mercado automotriz mexicano gracias a los beneficios que ofrecen, como mayor eficiencia, menor consumo de combustible y tecnología más avanzada.

Durante años, muchos los consideraron una buena opción no solo por su menor impacto ambiental, sino también por los beneficios fiscales que otorgaban. Por eso, en México comenzamos a ver cada vez más vehículos electrificados circulando por las calles. Sin embargo, esto está a punto de cambiar. En Autopistas te contamos por qué.

Hasta ahora, los autos híbridos podían obtener el holograma exento, que les permitía circular sin verificación durante un periodo de hasta 8 años. No obstante, esta condición cambiará a partir de 2026.

¿Qué ventajas ofrecen los autos híbridos?

Los autos híbridos tienen 2 puntos fuertes potencia y autonomía gracias a sus 2 fuentes de energía. Una de ellas es eléctrica y, en algunos casos, se obtiene mediante una fuente de alimentación externa.

• Menor consumo de combustible.

• Reducción de emisiones contaminantes.

• Mayor eficiencia en trayectos urbanos.

• Beneficios fiscales y administrativos.

Durante varios años, una de las ventajas más atractivas de los autos híbridos era que no necesitaban realizar el trámite de verificación vehicular, además de estar exentos del pago de tenencia y obtener descuentos en algunas casetas.

El holograma exento y los cambios para 2026 en México

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dentro del programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de 2026, se establecen nuevas reglas para los vehículos híbridos.

Los vehículos híbridos categorizados como I y II que obtengan el holograma tipo Exento conservarán este beneficio, pero su vigencia se reduce de 8 a 6 años, con la posibilidad de renovación una vez que expire.

Este ajuste está claramente señalado en la normativa vigente y forma parte de los criterios publicados por la SEDEMA.

Durante la verificación se revisan las emisiones que provienen del escape de tu auto. Foto: Freepik

Definición oficial de vehículos híbridos en México

La regulación distingue dos categorías de vehículos híbridos:

Vehículo híbrido, categoría I : Corresponde a los PHEV (híbridos enchufables) y REEV (vehículos de rango extendido) . Son unidades que cuentan con dos fuentes de energía: una eléctrica y otra de gasolina. La energía eléctrica es la principal fuente de propulsión, sin combustión, y se obtiene mediante una toma de corriente.

: Corresponde a los y . Son unidades que cuentan con dos fuentes de energía: una eléctrica y otra de gasolina. La energía eléctrica es la principal fuente de propulsión, sin combustión, y se obtiene mediante una toma de corriente. Vehículo híbrido, categoría II: incluye a los HEV (híbridos convencionales). Estos también cuentan con dos fuentes de energía, donde la energía eléctrica permite la propulsión sin combustión en periodos en los que no se requiere la máxima potencia.

Es importante tomar en cuenta que la normativa vigente establece seis años de vigencia para los nuevos hologramas exentos. Esto significa que los vehículos híbridos que tramiten el holograma a partir de 2026 ya no recibirán 8 años de exención, sino únicamente 6.

