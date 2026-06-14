Elementos policiales del municipio veracruzano de Córdoba, gobernado por Morena, realizaron una protesta y paro de labores por la falta de cumplimiento de prestaciones laborales, equipamiento y malas condiciones de trabajo.

Los inconformes se concentraron en las instalaciones de la corporación, donde denunciaron una serie de irregularidades en su operación, entre ellas falta de municiones, en una región con altos niveles de inseguridad.

Entre las principales demandas se encuentra la falta de pago de prestaciones, como la prima vacacional, así como carencias en materia de equipamiento, particularmente en la dotación de uniformes.

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Y por si no fuera suficiente, revelaron insuficiencia de municiones para el personal operativo que sale a las calles de la cabecera municipal y a las comunidades rurales.

Los agentes demandaron diálogo a las autoridades y cumplimiento de todas sus demandas.

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La protesta ocurre en una entidad con alto número de oficiales muertos en cumplimiento del deber.

Por ejemplo, Veracruz cerró el año 2025 en la quinta posición nacional con el mayor número de elementos policiales muertos en cumplimiento del deber, según el último recuento de la organización civil Causa en Común.

Con 24 crímenes de oficiales, se ubicó en el bloque de entidades con el mayor número de asesinatos, solo por debajo de Sinaloa (46), Guerrero (37), Guanajuato (36) y Michoacán (33).

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Dicha organización determinó que en México las condiciones laborales de los policías son dispares y en su mayoría precarias, particularmente en el caso de las corporaciones municipales.

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La precariedad laboral que enfrentan los policías es patente en la falta de acceso a prestaciones básicas, producto de una regulación deficiente y problemas de financiamiento que, a nivel federal, se agravan debido a la militarización del presupuesto y, a nivel local, se deben a la falta de ingresos y el gasto deficiente.

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mahc/LL