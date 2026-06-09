A pocas horas de la inauguración del Mundial de Futbol, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos mantenerse alerta en caso de realizar viajes fuera de EU.

La embajada de Estados Unidos en México recordó la publicación del mapa "Avisos de viaje" en el que advierte el nivel de inseguridad que se vive en cada país, alertando a turistas por su seguridad.

El mapa se divide en siete colores:

Azul (Nivel 1): Tome las precauciones habituales

Azul con rayas (Nivel 1): Contiene zonas con mayor riesgo de seguridad

Amarillo (Nivel 2): Actúe con mayor precaución

Amarillo con rayas (Nivel 2): Contiene zonas con mayor riesgo de seguridad

Naranja (Nivel 3): Reconsidera el viaje

Naranja con rayas (Nivel 3): Contiene zonas con mayor riesgo de seguridad

Rojo (Nivel 4): No viajes

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Entre los países a los que alientan visitar y califican como seguros se encuentran:

Canadá

Paraguay

Argentina

El Salvador

Australia

Japón

Corea del Sur

Portugal, entre otros

Aquellos a los que piden tener precauciones al viajar:

Brasil

Perú

Bolivia

Chile

China

India

España

Francia

Italia

Alemania

Reino Unido

Sudáfrica, entre otros

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Los países a los que alertan por riego al viajar:

Venezuela

Colombia

Arabia Saudita

Bangladesh

Nigeria

Honduras

Nicaragua

Pakistán, entre otros

Por último, a los que advierten no viajar son:

Rusia

Corea del Norte

Irán

Irak

Siria

Haití

Nigeria

Republica del Congo

Ucrania

Somalia, entre otros

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Por su parte, México tiene diversos índices de de alerta, resaltando que es el único país de América en ser catalogado estado por estado y el único, además de Haití, en tener alertas para no viajar.

Dentro del país, catalogaron:

Nivel 1: Precauciones normales

Campeche

Yucatán

Nivel 2: Más precaución

Aguascalientes

Baja California Sur

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Estado de México

Hidalgo

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Veracruz

Nivel 3: Reconsiderar viaje

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Nivel 4: No viajar

Colima

Guerrero

Michoacán

Tamaulipas

Sinaloa

Zacatecas

En la mayoría de estados catalogados como "No viajar", el reporte de EU avisa por presencia de terrorismo, delincuencia y secuestros.

La Embajada expresó: "si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente".

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aov/bmc