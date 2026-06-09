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A pocas horas de la inauguración del Mundial de Futbol, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos mantenerse alerta en caso de realizar viajes fuera de EU.
La embajada de Estados Unidos en México recordó la publicación del mapa "Avisos de viaje" en el que advierte el nivel de inseguridad que se vive en cada país, alertando a turistas por su seguridad.
El mapa se divide en siete colores:
- Azul (Nivel 1): Tome las precauciones habituales
- Azul con rayas (Nivel 1): Contiene zonas con mayor riesgo de seguridad
- Amarillo (Nivel 2): Actúe con mayor precaución
- Amarillo con rayas (Nivel 2): Contiene zonas con mayor riesgo de seguridad
- Naranja (Nivel 3): Reconsidera el viaje
- Naranja con rayas (Nivel 3): Contiene zonas con mayor riesgo de seguridad
- Rojo (Nivel 4): No viajes
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Entre los países a los que alientan visitar y califican como seguros se encuentran:
- Canadá
- Paraguay
- Argentina
- El Salvador
- Australia
- Japón
- Corea del Sur
- Portugal, entre otros
Aquellos a los que piden tener precauciones al viajar:
- Brasil
- Perú
- Bolivia
- Chile
- China
- India
- España
- Francia
- Italia
- Alemania
- Reino Unido
- Sudáfrica, entre otros
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Los países a los que alertan por riego al viajar:
- Venezuela
- Colombia
- Arabia Saudita
- Bangladesh
- Nigeria
- Honduras
- Nicaragua
- Pakistán, entre otros
Por último, a los que advierten no viajar son:
- Rusia
- Corea del Norte
- Irán
- Irak
- Siria
- Haití
- Nigeria
- Republica del Congo
- Ucrania
- Somalia, entre otros
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Por su parte, México tiene diversos índices de de alerta, resaltando que es el único país de América en ser catalogado estado por estado y el único, además de Haití, en tener alertas para no viajar.
Dentro del país, catalogaron:
Nivel 1: Precauciones normales
- Campeche
- Yucatán
Nivel 2: Más precaución
- Aguascalientes
- Baja California Sur
- Ciudad de México
- Coahuila
- Durango
- Estado de México
- Hidalgo
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Veracruz
Nivel 3: Reconsiderar viaje
- Baja California
- Chiapas
- Chihuahua
- Guanajuato
- Jalisco
- Morelos
- Sonora
Nivel 4: No viajar
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
- Tamaulipas
- Sinaloa
- Zacatecas
En la mayoría de estados catalogados como "No viajar", el reporte de EU avisa por presencia de terrorismo, delincuencia y secuestros.
La Embajada expresó: "si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente".
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aov/bmc
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