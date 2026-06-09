El caso del árbitro somalí al que se le denegó la entrada en Estados Unidos, por lo que no podrá participar en el Mundial de Futbol 2026, y el de miembros de la delegación iraní a quienes se les denegó la visa renovaron la polémica sobre las políticas de la administración de Donald Trump, que en su momento llevaron a legisladores y funcionarios europeos a debatir la posibilidad de boicotear el evento.

En enero pasado, en medio de las tensiones por la insistencia de Donald Trump de controlar Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, legisladores en Francia y Alemania plantearon el escenario del boicot.

Éric Coquerel, diputado izquierdista galo, señaló en aquel momento que su país, dos veces campeón del mundo, debía considerar no participar en el Mundial 2026.

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“¿Podemos realmente imaginar ir a jugar la Copa Mundial de futbol en un país que ataca a sus 'vecinos', amenaza con invadir Groenlandia, socava el derecho internacional, quiere torpedear la ONU?", cuestionó en redes sociales.

Sin embargo, Marina Ferrari, ministra de deportes de Francia, descartó de tajo la opción, al asegurar que la Copa del Mundo “es un momento extremadamente importante para todos los amantes del deporte”.

Trump publicó imagen retocada para simular que conquista Groenlandia. Foto: Redes sociales

Coquerel no fue el único en hablar de boicot. En Alemania, un país que ha ganado cuatro veces el Mundial de Futbol, el diputado conservador Roderich Kiesewetter dijo al diario Augsburger Allgemeine que “si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas y desencadena una guerra comercial con la Unión Europea (UE), me cuesta imaginar que países del continente participen en la Copa del Mundo”.

Jürgen Hardt, legislador de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), señaló al diario Bild que cancelar la participación de Alemania en el torneo era un “último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump”.

El diputado socialdemócrata (SPD) Sebastian Roloff habló de la opción de renunciar a la participación en el Mundial, pero solo como parte de una “respuesta unida” de Europa.

El Bild incluso realizó una encuesta en la que 47% de los alemanes dijo que aprobaría un boicot al Mundial en caso de anexión efectiva de Groenlandia por parte de Washington, mientras que 35% se oponía.

Una "muestra de unidad"

En una nota diplomática, emitida por la Embajada de Francia en Dinamarca, y revisada por EL UNIVERSAL, se mencionó que Dinamarca apoyaba la idea del boicot “a los grandes eventos en Estados Unidos con el fin de demostrar la unidad europea frente a la presión estadounidense”.

“En recientes conversaciones con nuestros homólogos daneses, hemos recibido la confirmación de que Copenhague está dispuesta a apoyar nuestra iniciativa destinada a organizar un boicot europeo de los grandes eventos internacionales que se celebran en Estados Unidos. Se prestará especial atención a la posibilidad de negarse a participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026”, dice la nota.

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“Hemos informado a las autoridades danesas de que, en París, esta medida se considera un medio eficaz para demostrar la unidad y la fuerza de Europa en el contexto de la transformación de las relaciones transatlánticas, lo que se refleja en el debilitamiento del papel de Estados Unidos como garante de la seguridad en el seno de la OTAN y empuja a los aliados a evolucionar hacia una autonomía estratégica de una ‘Gran Europa’”, añade.

Sin embargo, los europeos se decantaron finalmente por mantenerse en el Mundial y dejar la política aparte.

Pero la polémica continúa.

“A pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo y estoy enfocado en los próximos desafíos en mi carrera como árbitro”, dijo en un comunicado el árbitro somalí Omar Artan, luego de que Estados Unidos le impidiera el ingreso.

El presidente Donald Trump supervisó junto a su equipo de seguridad nacional el ataque contra Irán desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Foto: EFE

¿Por qué EU le negó la entrada al arbitro somalí?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explicó por qué se le negó la entrada a Artan a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.

“Durante el trámite, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una parte rutinaria del proceso de inspección de la CBP cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad”, indicó la CBP indicó en un comunicado. “Tras la inspección, se determinó que el viajero, un árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, no era admisible debido a preocupaciones surgidas en el proceso de verificación y se le negó la entrada”.

Aunque no brindó detalles, Somalia se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

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Artan "figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play", lamentó Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes. "La comunidad del futbol debería apoyarlo en este momento difícil", añadió el antiguo capitán de la selección nacional somalí.

Irán, que debe disputar sus tres partidos en la fase de grupos en Estados Unidos, también ha tenido problemas, porque el gobierno estadounidense retrasó la tramitación de visas para los jugadores y negó algunas a miembros de la delegación que tienen vínculos con la Guardia Revolucionaria.

La delegación tuvo que hacer su base de entrenamiento en Tijuana, ante la negativa estadounidense a permitirles pernoctar en suelo estadounidense.

No está claro cuándo se permitirá que el equipo iraní ingrese a Estados Unidos antes de su partido inaugural del 15 de junio en Inglewood, cerca de Los Ángeles, para enfrentar a Nueva Zelanda.

Está previsto que Irán regrese a Tijuana entre partidos y vuelva a Inglewood el 21 de junio para jugar contra Bélgica, y luego se dirija a Seattle para medirse con Egipto el 26 de junio. Con información de Agencias