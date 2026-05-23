El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un sugerente mensaje en su red Truth Social vinculado a la situación de Groenlandia, una isla autónoma que quiere anexar a pesar de que pertenece a Dinamarca.

“Hola, Groenlandia”, dice el escueto mensaje, acompañado por una imagen en la que se ve un diseño de Trump sobre una de las barriadas de la isla.

Esta semana Estados Unidos inauguró la sede de su nuevo consulado en Groenlandia en un acto al que no asistió ningún representante gubernamental del territorio autónomo danés.

Además, el enviado especial a Groenlandia, Jeff Landry realizó una visita de tres días a este territorio, en la que mantuvo contactos políticos y económicos con esta isla. No asistió a la inauguración del nuevo consulado estadounidense.

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La postura de Groenlandia

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, recibió a Landry, en un encuentro que describió como “respetuoso” y “positivo”, aunque dejó en claro que la posición del territorio no cambió.

Así, las autoridades groenlandesas ratificaron que el territorio no está en venta, más allá de la intención de Trump expresada en innumerables ocasiones de comprar la isla.

Nielsen remarcó que el futuro de Groenlandia debe quedar exclusivamente en manos de su población y reivindicó el derecho de Groenlandia a decidir su propio destino sin injerencias externas.

“El pueblo groenlandés no está en venta. La autodeterminación groenlandesa no es algo que se pueda negociar”, expresó el primer ministro tras reunirse en la isla con el enviado.

La administración Trump tiene interés en tomar el control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional, pero tanto el gobierno de la isla como Dinamarca rechazaron de plano esa posibilidad y remarcaron que la autonomía de la isla constituye una prioridad absoluta para sus habitantes.

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El renovado interés de Washington por Groenlandia responde al creciente valor estratégico del Ártico.

Trump justificó su postura al advertir que Rusia o China podrían intentar expandir su influencia sobre el territorio en el corto plazo.

Sin embargo, expertos de la región relativizaron esas afirmaciones y señalaron que Groenlandia forma parte del reino danés, aliado de la OTAN, y mantiene una estrecha cooperación internacional en materia de defensa y seguridad.

mcc