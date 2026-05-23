[Publicidad]
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un sugerente mensaje en su red Truth Social vinculado a la situación de Groenlandia, una isla autónoma que quiere anexar a pesar de que pertenece a Dinamarca.
“Hola, Groenlandia”, dice el escueto mensaje, acompañado por una imagen en la que se ve un diseño de Trump sobre una de las barriadas de la isla.
Esta semana Estados Unidos inauguró la sede de su nuevo consulado en Groenlandia en un acto al que no asistió ningún representante gubernamental del territorio autónomo danés.
Además, el enviado especial a Groenlandia, Jeff Landry realizó una visita de tres días a este territorio, en la que mantuvo contactos políticos y económicos con esta isla. No asistió a la inauguración del nuevo consulado estadounidense.
Lee también EU inaugura nuevo consulado en Groenlandia
La postura de Groenlandia
El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, recibió a Landry, en un encuentro que describió como “respetuoso” y “positivo”, aunque dejó en claro que la posición del territorio no cambió.
Así, las autoridades groenlandesas ratificaron que el territorio no está en venta, más allá de la intención de Trump expresada en innumerables ocasiones de comprar la isla.
Nielsen remarcó que el futuro de Groenlandia debe quedar exclusivamente en manos de su población y reivindicó el derecho de Groenlandia a decidir su propio destino sin injerencias externas.
“El pueblo groenlandés no está en venta. La autodeterminación groenlandesa no es algo que se pueda negociar”, expresó el primer ministro tras reunirse en la isla con el enviado.
La administración Trump tiene interés en tomar el control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional, pero tanto el gobierno de la isla como Dinamarca rechazaron de plano esa posibilidad y remarcaron que la autonomía de la isla constituye una prioridad absoluta para sus habitantes.
Lee también Jefe de la OTAN preocupado por influencia de China y Rusia sobre Groenlandia; "la alianza debe defenderse", dice
El renovado interés de Washington por Groenlandia responde al creciente valor estratégico del Ártico.
Trump justificó su postura al advertir que Rusia o China podrían intentar expandir su influencia sobre el territorio en el corto plazo.
Sin embargo, expertos de la región relativizaron esas afirmaciones y señalaron que Groenlandia forma parte del reino danés, aliado de la OTAN, y mantiene una estrecha cooperación internacional en materia de defensa y seguridad.
El dilema de Trump sobre Irán; el mandatario está dividido entre cerrar un acuerdo o "volar por los aires" al país persa
mcc
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Muere el cineasta colombiano Esteban García, sobrino de Gabriel García Márquez
Espectáculos
En Cannes, el director Andrei Zviaguintsev pide a Putin acabar con “la carnicería” en Ucrania
Estados
Localizan a ciclistas reportados como desaparecidos en Jalapa, Tabasco; autoridades despliegan operativo
Estados
Pobladores promueven amparos contra mal servicio de la CFE en el Istmo de Oaxaca; piden que pague los daños a sus electrodomésticos
Sección
¿Crisis entre Meghan y Harry? Afirman que ella cree que es “más poderosa” y que podría ganar más dinero sin él
Sección
5 olores que los mosquitos detestan y ayudan a alejarlos de casa rápidamente
Sección
Tarjeta INAPAM 2026: cómo solicitarla en línea y descuentos que ofrece al instante
Sección
Trump dice que está dividido entre cerrar un acuerdo o atacar a Irán