Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó que está dividido entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán.

En breves declaraciones telefónicas al portal Axios, el presidente dijo que hay un 50% de probabilidades de llegar a un "buen" trato o, por el contrario, hará "volar por los aires" a Irán, país con el que acordó un alto el fuego en abril.

El presidente tiene previsto reunirse este mismo sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente, JD Vance, y el equipo negociador estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar la situación.

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En una entrevista a la CBS, el mandatario dijo que Irán está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra; sin embargo, también advirtió que el país persa se enfrenta a "un golpe tan duro" que ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo.

Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones con Teherán.

El jefe del Ejército de Paquistán, el general Asim Munir, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, visitó este sábado Teherán para tratar de impulsar un acuerdo.

El Ministerio de Exteriores iraní declaró que en la última semana ha habido "un acercamiento de posturas" y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, anticipó que podría haber un anuncio en las próximas horas o días.

En el centro de las negociaciones está el programa nuclear iraní, pues Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio, y la situación del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra y donde quiere cobrar un peaje para su tránsito. *Con información de AFP

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