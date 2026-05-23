La Marina Armada detuvo a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, tras repeler una agresión de pobladores en una comunidad del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, durante recorridos de disuasión y patrullaje en las inmediaciones de la autopista Tepic–Mazatlán, a 15 kilómetros de la caseta de cobro del Rosario, Sinaloa, el personal naval fue agredido por pobladores de la zona y al responder la agresión detuvieron a los 13 sujetos de la delincuencia organizada que opera en la entidad.

Los efectivos de la Marina Armada, en coordinación con Ejercito, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), les aseguraron equipo táctico y armamento, entre lo que destaca 12 armas largas, mil 940 cartuchos, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos, 10 pares de placas balísticas.

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Marina detiene a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos" en el puerto de Mazatlán (23/05/2026). Foto: Especial

Los detenidos, por conducto de la Cuarta Región Naval, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondiente, informó la Secretaría de Marina (Semar).

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