Nación | 23-05-26 | 10:14 | Actualizada | 23-05-26 | 10:14 |

La detuvo a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos" del , tras repeler una agresión de pobladores en una comunidad del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, durante recorridos de disuasión y patrullaje en las inmediaciones de la , a 15 kilómetros de la caseta de cobro del Rosario, Sinaloa, el personal naval fue agredido por pobladores de la zona y al responder la agresión detuvieron a los 13 sujetos de la delincuencia organizada que opera en la entidad.

Los efectivos de la Marina Armada, en coordinación con Ejercito, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), les aseguraron equipo táctico y armamento, entre lo que destaca 12 armas largas, mil 940 cartuchos, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos, 10 pares de placas balísticas.

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Marina detiene a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos" en el puerto de Mazatlán (23/05/2026). Foto: Especial
Marina detiene a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos" en el puerto de Mazatlán (23/05/2026). Foto: Especial

Los detenidos, por conducto de la Cuarta Región Naval, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondiente, informó la Secretaría de Marina (Semar).

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