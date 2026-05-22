Un Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de queja de Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder de “La Barredora”, contra la resolución que desechó la demanda de amparo que tramitó para evitar ser extraditado a los Estados Unidos.

En marzo pasado, Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desestimó la demanda de amparo del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, porque la orden de traslado que reclama no existe, y, según la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos futuros.

Por la anterior, Bermúdez Requena, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, recurrió desde marzo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que apenas admitió la impugnación, misma que será turnada a un magistrado para que elabore un proyecto de resolución y lo someta a consideración del pleno.

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A casi un año de haber sido detenido en Paraguay y extraditado a México, el presunto líder del grupo criminal “La Barredora” teme que el gobierno de México lo entregue a las autoridades estadounidenses para ser juzgados en ese país.

En la demanda de amparo que tramitó en marzo pasado, Bermúdez Requena dijo que solicitó la protección de la justicia federal contra la extradición, debido a que custodios del penal del Altiplano, le comentaron que “ya me iba al gabacho” porque existe una orden de extradición en su contra.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y otras autoridades del gobierno federal niegan al momento la existencia de alguna solicitud de extradición, en los informes justificados que rindieron al juez Daniel Marcelino Niño Jiménez.

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Cabe recordar que el exmando policiaco en la administración del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, está preso por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Tabasco le cumplimentó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

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