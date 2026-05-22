En julio próximo, el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) cumplirá 26 años de haber entrado en vigor, tiempo en el que poco a poco se eliminaron los aranceles para la manufactura y para productos agroindustriales como aguacate, tequila, mezcal y berries, por lo que expertos afirman que deben explicarse realmente los alcances de la modernización de dicho convenio comercial.

Hoy se firma el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino, por el cual se acuerdan mayores beneficios de los que ya se tenían con el acuerdo original, el cual entró en vigor en julio del 2000.

En un documento, la firma consultora en comercio agroalimentario Espiga Exports aseguró que hay que ser “prudentes sobre su real impacto exportador”, a fin de “modular expectativas, focalizar esfuerzos de promoción y evitar inversiones mal dirigidas”.

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Hace 26 años, México no competía con otros países que ya tienen un acuerdo comercial con la Unión Europea y que ya ganaron mercado en ese bloque europeo, como son Mercosur (Brasil, Argentina y Uruguay), India y algunos países de África. Esto significa que “el verdadero reto no será solo entrar a la Unión Europea sino competir dentro de ella”.

Expuso que con la entrada en vigor del TLCUEM en el 2000 se dieron preferencias arancelarias a productos del sector industrial mexicano e incluso hubo total apertura para éstos en el 2003. Mientras que para los productos europeos la eliminación de aranceles se hizo en 2007, lo que trajo beneficios para el intercambio de automóviles, computadoras, teléfonos, aparatos médicos, aviones, maquinaria, entre otros.

En ese sentido, de acuerdo con la firma consultora, los bienes industriales “no se verán beneficiados por esta modernización en términos de acceso arancelario”, porque ya no pagan aranceles desde hace casi dos décadas.

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En el sector agroindustrial, “los grandes campeones exportadores de México hacia la Unión Europea —aguacate, tequila, mezcal y berries— ya estaban libres de aranceles desde hace años 2000, 2008, 2010, respectivamente”, por lo que no habrá ningún beneficio arancelario con la modernización.

Es decir, los productos anteriores, a pesar de lo que se diga, “no son estos los productos ganadores de la modernización”.

Añadió que las oportunidades verdaderas de la modernización del TLCUEM se verán en el plátano, miel, espárragos, jarabe de agave, jugos de cítricos y atún, porque habrá una desgravación arancelaria.

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Para la firma consultora, incrementar en 50% las exportaciones mexicanas a la Unión Europea “parece inalcanzable. Tras múltiples corridas econométricas”, incluso en escenarios optimistas no hay forma de llegar a ese nivel, hay que considerar que en los primeros años, el TLCUEM generó 20.8% de crecimiento.

Hace unos días, la Secretaría de Economía mexicana aseguró que con la entrada en vigor de la modernización del TLCUEM se espera que se incrementen las exportaciones en 50% para el 2030.

mcc