Puerto Vallarta, Jalisco.- "Nunca había tenido tanto miedo en mi vida (...). Vuelvo a recordar eso y sí me pongo un poquito nervioso y siento que el ambiente está como de historia de terror”, cuenta Michel al cumplirse este viernes 22 de mayo tres meses del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

El joven salió de Puerto Vallarta tras el episodio de violencia que le dejó secuelas sicológicas: “Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Me metí a mi recámara, estaba acostado como hecho bolita y de repente iba y me asomaba en la ventana y a partir de ahí fue muy fuerte, porque solamente podía ver dos coches quemados que estaban prácticamente afuera de mi casa y a los maleantes pasar con pasamontañas”.

Narra a este medio que en medio de las fake news en redes sociales, cadenas de desinformación en WhatsApp, rumores como el asesinato de civiles y falta de acciones por parte de las autoridades estatales y municipales para informar, decidieron resguardarse en sus casas, centros de trabajo y lugares en los que se encontraban.

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Puerto Vallarta a una semana de los hechos violentos registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho". Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Mariana quedó atrapada en un restaurante del centro con personas desconocidas, sin batería en su celular y con una crisis de nervios sin poder salir, también ante la cancelación de las aplicaciones de transporte.

“No sabíamos nada de lo de El Mencho. No teníamos mayor idea de que estaba pasando algo pues más grande. Entonces, cuando recibimos la segunda noticia sí ya se nos hizo raro. Decidimos que mejor íbamos a esperar tantito (...). O sea, ya el cielo de verdad lo veías gris del nivel de humo que había”, relata.

Mariana refiere que ha sido uno “de los peores momentos de su vida” y menciona que pensó que “iba a morir”.

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Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera este domingo 1 de marzo de 2026. Foto: AFP

Michel recuerda que “muchísima gente canadiense” quedó impactada por cómo los integrantes de la delincuencia sacaron a una mujer de su vehículo para prenderle fuego, mientras que otros grababan con sus celulares el paso de los delincuentes “sin temor”.

“Yo estaba espantadísimo de verdad. O sea, sentía que se me iba a salir el corazón”, comparte Michel.

En los mensajes de WhatsApp se decía que “la policía iba a ir a tocar a las casas para asegurarse que todo estuviera bien, pero en realidad nadie más iban a ir a narcos disfrazados de policía para matar gente”.

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Durante el operativo contra "El Mencho" sujetos incendiaron locales. Foto: Juan Carlos Williams

“Se me hacía muy fuerte, de verdad no piensas que todo es inventado. Se vuelve una paranoia y si está muy cañón”, dice Michel.

Por su parte, Mirna comparte que el miedo se apoderó de ella en el hotel donde quedó atrapada sin poder comunicarse con sus hijos y su esposo: “Creí que no le iba a contar, pero aquí andamos”.

Mirna, Mariana y Michel tuvieron miedo a quedarse sin agua y sin comida.

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A tres meses de los hechos, Mirna dice que ha implementado un protocolo de comunicación con su familia “en caso de que se vuelva a repetir algo así “.

Para Michel es una “impotencia” el que los habitantes de Vallarta y los turistas tuvieran que esconderse y correr en lugar de “los malos”. Los tres coinciden en que sigue la sensación de inseguridad, “pero no tan viva como estaba”.

“Yo creo que sí regresaría, cuidaría las zonas en las que estoy, las personas con las que hablo y cada paso que doy, pero tampoco es una zona de peligro como se pinta. Hay una forma de vivir Vallarta, pero sin ponerte en riesgo, al final creo que- va a sonar cursi- sí hay más gente buena que mala”, añade Michel.

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