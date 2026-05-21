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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó una iniciativa que enviarán hoy al Congreso de la Unión, que propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para crear una comisión en el Instituto Nacional Electoral (INE) que coordine la investigación de los antecedentes de aspirantes a candidatos a participar en una elección.
La funcionaria dijo que se llamará Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, y ésta solicitará al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revisión de “un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada”.
“Los partidos políticos entregan voluntariamente la lista de aspirantes a la comisión, la comisión consulta con las diferentes dependencias, estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable, esta información las instituciones le entregan a la comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo, únicamente estableciendo si existe o no un riesgo razonable, la comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando la instancias o dependencias que advierten ese riesgo con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, explicó Alcalde.
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De encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo a sus atribuciones, continuarán con la investigación correspondiente, dijo.
“No estamos en un proceso en el cual ya se tenga toda la evidencia para abrir una carpeta de investigación, y tampoco ya acreditado el delito para una sentencia, en realidad lo que hacen las dependencias es analizar antecedentes y toda la información necesaria para identificar focos rojos. Entonces, no quiere decir que ya están diciendo que una persona esté, como tal, vinculada”, refirió.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es necesario realizar la investigación de los aspirantes a participar en alguna elección porque se han presentado varios casos de presidente municipales, como los detenidos ayer en Morelos, el de Teuchitlán y otros en el Estado de México, con vínculos con el narcotráfico.
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“Son casos aislados, no es una cosa generalizada, son casos aislados, pero es importante, si vamos a tener elección en el 2027, que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos a ver si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente. Depende de los partidos políticos hacerlo o no, y es una comisión del INE que, en coordinación con las instituciones del Estado mexicano de investigación, puedan tener la presunción de un riesgo y el partido político decidirá, frente a la información que se le proporcione, si postula o no a esta persona, claro si se encuentra algo en las instituciones del Estado mexicano, tienen que presentar denuncia ante la fiscalía o la propia fiscalía, si fuera el caso”, explicó.
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