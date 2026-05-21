Previo a la llegada del Hot Sale 2026 y las promociones anticipadas de temporada, Amazon México vuelve a sorprender con descuentos en tecnología y hogar, que ya son tendencia entre los compradores.

Este 21 de mayo, las ofertas más buscadas incluyen celulares, dispositivos inteligentes y artículos para el hogar con rebajas de hasta 40% y opciones de meses sin intereses, convirtiéndose en una gran oportunidad para ahorrar antes del inicio oficial de las campañas más fuertes del año.

Las ofertas en tendencia en Amazon México

DJI Pack Mini 3 Vuela Más

El Dron DJI Mini 3 es uno de los drones más recomendados para quienes buscan calidad de imagen, facilidad de uso y gran autonomía sin gastar lo que cuesta un modelo profesional. La versión “Vuela Más” destaca porque incluye accesorios esenciales como baterías adicionales, centro de carga y bolsa de transporte, lo que mejora considerablemente la experiencia desde el primer vuelo.

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Samsung Galaxy S26 Negro 256GB

El Samsung Galaxy S26 Negro 256GB destaca como uno de los celulares Android más potentes y equilibrados de 2026. La versión en color negro con 256GB combina diseño elegante, rendimiento de gama alta y funciones avanzadas impulsadas por inteligencia artificial, ideal para productividad, gaming y fotografía móvil.

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Amazon Echo Pop

El Amazon Echo Pop está pensado para quienes quieren entrar al ecosistema Alexa sin gastar demasiado, ofreciendo funciones inteligentes, reproducción de música y control por voz en un formato pequeño y moderno.

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Papel Higiénico Regio Just 1

Entre las características más destacadas de este producto están sus hojas cuádruples, 50% más gruesas y 20% más largas que un rollo estándar, además de una tecnología de absorción que promete hasta cuatro veces más rendimiento. La marca también presume un centro ultrasuave pensado para ofrecer mayor comodidad y cuidado de la piel.

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Amazon Echo Show 5

El Amazon Echo Show 5 es uno de los dispositivos más populares de Amazon para quienes buscan una bocina inteligente con pantalla táctil en formato compacto. Gracias a Alexa, permite controlar dispositivos del hogar inteligente, reproducir música, ver cámaras de seguridad, hacer videollamadas y consultar información rápida como clima, recetas o recordatorios.

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