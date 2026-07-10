Guanajuato.- El exregidor de Morena, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, fue vinculado a proceso penal por el delito de violencia familiar, luego de ser detenido por golpear y causar lesiones a su esposa, la regidora del Ayuntamiento de Guanajuato, Celia Carolina Valadez Beltrán, también morenista.

Un juez determinó que el también abogado seguirá el proceso en libertad mientras avanzan las investigaciones complementarias.

El 30 de junio de 2026, el exregidor fue reportado por vecinos de la colonia La Venada, quienes se percataron de la agresión que cometía en contra de una mujer en la zona conocida como La Placita.

En el Sistema de Emergencias 911 detallaron que un masculino agredía a su esposa en el interior de un vehículo, del que provenían gritos de un niño que decía que su papá estaba golpeando a su mamá.

Elementos de Policía que acudieron al sitio pidieron a la pareja que bajara del vehículo, y reportaron que en ese lapso el individuo de 31 años de edad se mostró agresivo con los oficiales.

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La regidora les dijo no necesitar atención médica.

El exregidor fue trasladado a los separos y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, que le imputó el delito de violencia ante el Juez Penal, quien el 7 de julio dictó el fallo de vinculación a proceso.

La dirigencia estatal condenó el hecho de violencia y dijo que debe ser investigado con seriedad y con perspectiva de género por las autoridades competentes.

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En un comunicado destaca que en Morena no hay lugar para conductas que atenten contra la dignidad, la integridad y los derechos de las mujeres.

“Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres”, posteó.

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afcl