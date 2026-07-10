El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, informó que en un año y nueve meses de la actual administración se han recuperado y repatriado 3 mil 716 bienes arqueológicos e históricos.

Lo anterior, dijo que es resultado del trabajo coordinado entre el gobierno de México, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para devolver al país parte de su patrimonio cultural.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario destacó que la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido fortalecer el diálogo con diversos gobiernos para recuperar piezas que forman parte de la memoria e identidad de los pueblos de México.

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“Estamos trabajando arduamente para recuperar y repatriar la memoria, la identidad de los pueblos de México a partir del diálogo permanente con diferentes gobiernos del mundo”, señaló.

Vázquez Herrera resaltó que, en lo que va del actual gobierno, se han repatriado 10 veces más objetos culturales que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se recuperaron 351 piezas.

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Además, dijo que la cifra actual representa el 68% de lo recuperado durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando regresaron al país 5 mil 479 bienes.

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Indicó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron recuperadas 14 mil 162 piezas, por lo que desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación suman 17 mil 878 bienes arqueológicos, históricos y etnográficos repatriados.

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El director del INAH precisó que Estados Unidos es el país del que se ha recuperado el mayor número de piezas, con 3 mil 369, seguido de Italia con 174, Canadá con 133, Francia con 19 y España con siete.

¿Cuáles son las piezas recuperadas?

Entre las piezas más relevantes recuperadas recientemente mencionó un cráneo recubierto con mosaicos de turquesa, de origen mixteco y repatriado desde Países Bajos, el cual ya se exhibe en Villa de Tututepec, Oaxaca.

También destacó un panel labrado maya procedente de Yaxchilán, Chiapas, recuperado en Nueva York, que representa al gobernante Pájaro Jaguar y posee un alto valor histórico y epigráfico, así como una escultura mexica de basalto, también repatriada desde Nueva York.

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En materia de patrimonio histórico, informó sobre la recuperación del “Manual de ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México”, un documento franciscano impreso a principios del siglo XVIII que fue asegurado por la Policía Federal de Argentina y posteriormente devuelto a México.

El funcionario aseguró que el gobierno federal continuará con las gestiones diplomáticas para recuperar más bienes culturales que permanecen en el extranjero.

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“Vamos a seguir con este esfuerzo y determinación para recuperar la memoria, la identidad y la pertenencia de los pueblos antiguos que dan sentido a las generaciones contemporáneas”, afirmó.

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