El DJ Miroslav Ü aseguró que su intención jamás fue dañar, lucrar o menospreciar el patrimonio cultural del país, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo multó con más de 31 mil pesos por grabar videos promocionales sin autorización en zonas arqueológicas de Oaxaca.

Pero cuestionó que "si el patrimonio cultural pertenece a todas y todos los mexicanos, por qué un creador independiente que busca difundirlo debe enfrentar un cobro de esta magnitud. ¿Dónde está el daño al patrimonio arqueológico?”, escribió en sus redes sociales.

El artista oaxaqueño señaló que en ningún momento hubo alteración, intervención o afectación física al monumento, y que nunca ingresó a zonas restringidas ni puso en riesgo el patrimonio.

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Además, dijo que le sorprende que el INAH afirme que usó equipo especializado cuando en realidad todo el contenido señalado fue grabado únicamente con un teléfono celular.

“Nunca ingresé cámaras cinematográficas, grúas, drones ni equipo profesional a ninguno de los recintos arqueológicos mencionados. Considero que estos hechos sean valorados con objetividad”.

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El DJ aseguró que actuó de buena fe y desde el total desconocimiento de que existiera la obligación de tramitar una autorización para realizar una grabación con un teléfono celular dentro de una zona arqueológica.

También señaló que el INAH lo notificó hasta un mes después de haber resuelto la sanción en su contra, que incluye bajar el material videograbadora en las zonas arqueológicas de Mitla y Monte Albán.

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