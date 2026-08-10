Un motociclista murió luego de perder el control de su unidad y caer sobre la carpeta asfáltica, donde quedó debajo de un autobús de pasajeros, en calles de la colonia Cuchilla Pantitlán, alcaldía Venustiano Carranza.

El accidente ocurrió en el cruce de Río Churubusco y Calle 4, cuando el autobús circulaba con dirección al poniente. De acuerdo con los primeros reportes, en ese momento una motoneta Piaggio, de color vino con negro, se atravesó en la trayectoria del vehículo.

El conductor de la motocicleta perdió el control y cayó al pavimento, quedando debajo del autobús.

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Ante la emergencia, se solicitó el apoyo de los servicios médicos. Paramédicos del SAMU acudieron al lugar y diagnosticaron al motociclista como politraumatizado y sin signos vitales.

El conductor del autobús fue detenido por elementos policiales y trasladado a la Agencia del Ministerio Público VC-3, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente.

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La zona quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se llevaron a cabo las diligencias y el retiro de las unidades involucradas.

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