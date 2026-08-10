La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que entre el 6 y el 10 de agosto, desde las autoridades capitalinas reforzaron las acciones contra el despojo en la Ciudad de México, se recibieron 30 nuevas denuncias por ese delito, de los cuales, en cuatro se confirmó que fueron despojos, por lo que hubo una “reacción inmediata” y se aseguraron inmuebles, mientras que ocho casos están en análisis.

Los otros 18 casos se trataron de otros conflictos que no constituyen un despojo, aclaró la fiscal.

“De estos 30, cuatro casos de reacción inmediata; es decir, sí se trata de un evidente despojo, en donde estamos comprometidos a dar resultados de manera inmediata; ocho casos que todavía están en análisis.

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En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal resaltó que muchos de los casos se tratan, en lugar de despojos, de conflictos civiles. Por ejemplo, casos en los que hay inquilinos que no pagan renta y a quienes no se les puede sacar del inmueble y son denunciados como despojo; o casos de conflictos familiares, en los que una familia se pelea un cuarto de una misma vivienda.

“Tenemos ya cuatro inmuebles asegurados y 21 personas detenidas, involucradas con varios de estos casos y vamos a trabajar para clasificar los casos e identificar muy bien en qué caso requerimos actuar de inmediato y poderlo hacer. Y en todos los demás casos que requieren análisis, comprometernos a hacerlo también rápido, para poder dar resultados a la gente”, indicó.

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En conferencia de prensa para presentar el Informe de Seguridad correspondiente a julio de 2026, la fiscal destacó tres casos “relevantes” en materia de despojo de los últimos días: la detención de presuntos imputados por despojo en Miguel Hidalgo, Giovanna “N”, Araceli “N” y Genaro “N”, de quienes se logró su vinculación a proceso; la detención de Virginia “N” y Diana “N”, quienes están imputadas por un despojo en un inmueble en la calle Matías Romero en la Del Valle; así como el aseguramiento de un inmueble, por posible despojo, en la Benito Juárez.

dmrr