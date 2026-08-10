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Un incendio registrado al interior de un inmueble movilizó a cuerpos de emergencia en la calle Jesús Lecuona, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan.
Personal de emergencias acudió al lugar para combatir el fuego, mientras elementos Táctico Operativos implementaron un operativo preventivo y evacuaron a 20 vecinos de la zona.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectaciones a inmuebles aledaños.
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Los equipos de emergencia continuaron con las labores para sofocar completamente las llamas y realizar la revisión del inmueble.
Las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia como medida preventiva, mientras se determina el origen del incendio y el alcance de los daños materiales.
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La evacuación de los vecinos se realizó para evitar riesgos ante la presencia de humo y la posibilidad de que el fuego se propagara.
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