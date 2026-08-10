La detención del periodista turco deportivo, Burhan Can Terzim, ha creado un sinfín de reacciones en redes sociales y más por el motivo por el cual fue arrestado.

¿Por qué detuvieron a Burhan Can Terzim?

De acuerdo con la información que se ha revelado desde Turquía, el comunicador fue detenido por "difundir públicamente información engañosa" respecto al supuesto traspaso de Jamal Musiala al Galatasaray, uno de los clubes más populares de aquel país.

El periodista había asegurado que el Musiala, uno de los futbolistas más prometedores del mundo, estaba a detalles de ser nuevo jugador del cuadro de Estambul. Sin embargo, esta información fue desmentida por los altos mandos del club.

Lee también ¿Quién es Cristóbal Alfaro, jugador del Atlante que anotó doblete vs Estados Unidos?

🇹🇷 INCROYABLE ! Un journaliste turc a été placé en GARDE À VUE et INTERPELLÉ DEVANT CHEZ LUI après avoir annoncé le transfert de Jamal Musiala à Galatasaray ! 😳😭



Burhan Can Terzi faisait l’objet d’une enquête pour « diffusion publique d’informations trompeuses ».



Il a… — Actu Foot (@ActuFoot_) August 10, 2026

Curiosamente, no fue gente del Galatasaray la que exhibió a Burhan por difundir ese rumor, sino los aficionados del equipo se encargaron de señalarlo por compartir la información falsa de la supuesta llegada del futbolista del Bayern Munich.

Lee también Los 5 atletas mexicanos más ganadores en los Juegos Centroamericanos 2026

[Publicidad]

Este lunes 10 de agosto, el periodista fue detenido, pero horas más tarde salió libre, aunque con la restricción de no poder salir del país.

Por medio de sus redes sociales, Burhan compartió mensajes de diversos periodistas y amigos que le expresaban su apoyo por lo sucedido.