Un camión de Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) cayó en un socavón sobre Calzada Las Brujas, a la altura de la colonia Tres Fuentes, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, el terreno habría cedido debido al peso de la unidad, que quedó ladeada dentro del socavón.

Elementos de la Policía de la Ciudad de México y Policía Auxiliar acudieron al sitio para resguardar la zona. No se reportaron personas lesionadas.

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Camión de Segiagua queda atrapado en socavón en Tlalpan; retiran la unidad con una grúa. Foto: Especial.

Personal de servicios de emergencia y una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron las maniobras para retirar el camión de la vialidad.

Una vez concluidos los trabajos, los equipos de emergencia se retiraron del lugar.

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