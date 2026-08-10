La jefa de Gobierno, Clara Brugada, manifestó su solidaridad con los ciudadanos de Colombia, tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió ese país la mañana de este lunes.

“Quiero expresar nuestro dolor y la solidaridad con el pueblo colombiano ante el sismo registrado esta mañana, que ya ha cobrado, lamentablemente, vidas humanas y ha provocado grandes daños materiales”, dijo.

“Enviamos un gran abrazo fraterno al hermano pueblo de Colombia”, dijo, al poner a disposición de las autoridades colombianas la capacidad técnica, la experiencia en Protección Civil y atención a emergencias de la CDMX, así como lo que el país considere que sea la ayuda que se pueda enviar.

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“La Ciudad de México sabe lo que significa levantarse tras un sismo, así que hoy, nuestro corazón y nuestra solidaridad con Colombia”, externó.

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