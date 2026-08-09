El Gobierno de la Ciudad de México se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la plantación de 35 mil árboles por cada toda la Ciudad, y anunció que el próximo programa que se echará andar será a favor del arbolado urbano en las zonas más difíciles de la capital.

“En la Sierra de Santa Catarina estamos unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum en esta gran Jornada Nacional de Reforestación. Hoy toca el Suelo de Conservación de Santa Catarina para que tengamos más verde, más vida, más oxígeno”, expresó.

Desde el Parque Ecológico ‘El Zapote’, en la alcaldía Tláhuac, la mandataria capitalina detalló que tan sólo en este espacio natural, ubicado en la Sierra de Santa Catarina, se plantaron 10 mil árboles.

Lee también Rescatan a cuatro personas extraviadas en Los Dinamos; SSC recomienda tomar precauciones en zonas boscosas

Detalló los resultados alcanzados por el Gobierno Federal como la recuperación de 300 hectáreas de suelo verde que habían sido invadidas por la mancha urbana, tras lo cual aseguró que “vamos a continuar con la defensa del suelo verde”.

[Publicidad]

Asimismo, subrayó los resultados alcanzados mediante diversos esfuerzos interinstitucionales.

“Informamos que prohibimos la producción de maíz transgénico en la Ciudad de México y que estamos a punto de erradicar la tala ilegal de los árboles en el Bosque de Agua del sur de la Ciudad de México con el apoyo también de las fuerzas federales”, indicó.

Lee también Diputada de Morena impulsa que "estafa romance" sea considerada violencia contra la mujer; busca reformar ley

[Publicidad]

Durante el acto protocolario, Brugada Molina aprovechó para reconocer los esfuerzos desde el Gobierno de México y la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en las labores de reforestación.

Recordó las palabras de la presidenta de México con las que propuso a nivel mundial que una parte del presupuesto militar se destinará a labores de reforestación y recuperación de suelo verde.

A través de un enlace con las entidades federativas, la presidenta de México informó que para la Jornada Nacional de Reforestación se sumaron más de 400 mil sembradores y sembradoras, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y miles de ciudadanas y ciudadanos, pues subrayó ya no es sólo tarea de los pueblos indígenas, sino de todas y de todos, por ello propuso decretar el segundo domingo de agosto como el día de la Jornada Nacional de Reforestación.

[Publicidad]

LL