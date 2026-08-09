Agosto suele ser uno de los meses más tranquilos para los estrenos en cines, pero el panorama cambia por completo en el streaming. Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max y Apple TV+ prepararon un calendario con regresos esperados, nuevas producciones originales y películas que llegan por primera vez al catálogo.

Entre las novedades destacan el regreso de "Ted Lasso", que vuelve tres años después con una nueva etapa; la cuarta temporada de "Reacher"; el cierre de "Outer Banks" y una nueva entrega de "Futurama". A ellos se suman documentales sobre José Mourinho y Novak Djokovic, además de películas que este año pasaron por las salas de cine, como "Scream 7", "Hamnet" y "28 años después: El templo de los huesos". A continuación te dejamos todos los estrenos en plataformas de streaming.

Netflix

Netflix tendrá uno de los meses más cargados del verano con el estreno de la segunda parte de "Cien años de soledad" llega el 5 de agosto.

Durante el mes también debutarán la miniserie documental "Mourinho", la serie argentina "Moria", protagonizada por Cecilia Roth, y la adaptación australiana "Mi brillante carrera".

Otro de los títulos más esperados será la quinta y última temporada de "Outer Banks", disponible a partir del 20 de agosto.

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Series destacadas de Netflix

5 de agosto: "1670" (temporada 3), "Cien años de soledad" (segunda parte), "Una esposa para Harry"

6 de agosto: "Mi vida con los chicos Walter" (temporada 3)

7 de agosto: "Acaramelados", "Gatos callejeros", de Ricky Gervais, "Muertos S.L." (temporada 4), "Operación Safed Sagar"

11 de agosto: "Mourinho", "Rory Scovel: Show Must Go On"

13 de agosto: "Llantas (Tires)" (temporada 3), "Mi brillante carrera"

14 de agosto: "Moria"

19 de agosto: "Freefall: A Reckoning for Boeing"

20 de agosto: "Outer Banks" (temporada 5)

23 de agosto: "Talamasca: The Secret Order"

28 de agosto: "The Whisper Man, Toda la verdad de mis mentiras"

31 de agosto: "Sex Lives of College Girls"

Disney+

Disney+ inicia el mes con el estreno de la temporada 14 de "Futurama", una de las series animadas más populares de ciencia ficción.

La plataforma también estrenará "Star Wars: Visions – La Jedi número 9", una expansión del universo animado de la franquicia creada por George Lucas, además de "The Shards", thriller producido por Ryan Murphy basado en la novela de Bret Easton Ellis.

En cine destaca el lanzamiento de "Camp Rock 3", que recupera la franquicia musical que lanzó a la fama a los Jonas Brothers.

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Estrenos destacados

4 de agosto: "Futurama" (temporada 14)

5 de agosto: "Star Wars: Visions – La Jedi número 9", "Wizards Beyond Waverly Place"

6 de agosto: "The Shards", "History's Greatest of All Time with Peyton Manning"

7 de agosto: "Pokémon: Indigo League", "Murder Club" (temporada 1)

14 de agosto: "Camp Rock 3", "The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn" (versión del director)

17 de agosto: "It's Always Sunny in Philadelphia" (temporada 18)

20 de agosto: "Lion" (temporada 1)

21 de agosto: "Lego Disney Princess: Magical Mayhem"

24 de agosto: "A Heartland Christmas" (temporada 1)

26 de agosto: "The Simpsons: Yellow Mirror"

27 de agosto: "Adults" (temporada 2)

28 de agosto: "Desert Warrior"

31 de agosto: "Furious" (final de temporada)

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Prime Video

Alan Ritchson regresa como "Jack Reacher" en la cuarta temporada de una de las producciones más exitosas de Prime Video.

La plataforma también apuesta por "Sterling Point", un drama juvenil ambientado en una isla canadiense, y por el documental "Novak Djokovic: El lobo en invierno".

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Entre las películas aparecen clásicos como "Diarios de motocicleta", "Fargo" y títulos recientes como "Buena suerte, pásalo bien, no mueras".

Estrenos destacados

5 de agosto: "Only You", "Pinocho: La verdadera historia", "Red de mentiras", "Reencuentro en París", "Sterling Point" (estreno), "Un último favor"

7 de agosto: "Carrera de bestias"

8 de agosto: "Buena suerte, pásalo bien, no mueras"

12 de agosto: "Reacher" (temporada 4)

14 de agosto: "Caminando con el diablo"

15 de agosto: "Chicas malas 2"

19 de agosto: "La voluntad de Dios"

20 de agosto: "Novak Djokovic: El lobo en invierno" (documental)

21 de agosto: "Back to the 90's", "Con el agua al cuello", "Shelter: El protector", "Una novia para mi boda"

26 de agosto: "Sunrise: El último amanecer"

HBO Max

La principal apuesta de HBO Max será "Lanterns," serie inspirada en los personajes de Linterna Verde de DC Comics que propone una historia con tintes de thriller policial.

En el apartado cinematográfico sobresale la llegada de "Perfect Days", "Anatomía de una caída", "La hermanastra fea" y "Uno de los nuestros".

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Estrenos destacados

4 de agosto: "Perfect Days"

5 de agosto: "Hard Knocks: Training Camp With the Seattle Seahawks" (nueva temporada, documental)

6 de agosto: "Anatomía de una caída"

7 de agosto: "Bestias divinas" (documental)

15 de agosto: "Whitmer Thomas: Una panda incorregible" (especial de comedia)

17 de agosto: "Linternas" (estreno)

18 de agosto: "La hermanastra fea"

20 de agosto: "Misión hostil", "Uno de los nuestros"

22 de agosto: "Siguiendo a Conan O'Brien" (nueva temporada)

30 de agosto: "Los justos"

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Apple TV+ trae de vuelta a "Ted Lasso"

Tres años después de su última temporada, "Ted Lasso regresa" con una nueva historia en la que el entrenador interpretado por Jason Sudeikis dirigirá a un equipo femenil de fútbol.

Apple TV+ también estrenará la segunda temporada de "Las Azules", protagonizada por Bárbara Mori, y el regreso de "Materia Oscura", una de sus series de ciencia ficción más reconocidas.

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Estrenos destacados

5 de agosto: Ted Lasso (temporada 4)

7 de agosto: Sugar (final de la temporada 2)

12 de agosto: Las Azules (temporada 2)

21 de agosto: Pequeñas historias Zen (temporada 5), UConn Huskies: La dinastía (serie documental)

28 de agosto: Materia Oscura (temporada 2)

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