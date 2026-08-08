Brittany Boltinhouse, quien fue coronada Miss Carolina del Norte USA 2026, perdió su título luego de que resurgieran antiguas publicaciones en redes sociales con supuesto contenido racista, situación que llevó a la organización a considerar que su conducta incumplía con los estándares del certamen.

La decisión fue anunciada por Thom Brodeur, director ejecutivo de Miss USA, quien explicó que Boltinhouse aceptó renunciar a su cargo como Miss Carolina del Norte después de que la organización determinara que había infringido sus normas.

Aunque Brodeur no detalló cuáles fueron las conductas que motivaron la decisión, enfatizó que Miss USA no tolera el racismo, la homofobia, la transfobia ni expresiones que atenten contra la dignidad de otras personas.

La controversia tomó fuerza luego de que el sitio NC Beat reportara que Boltinhouse presuntamente publicó entre 2017 y 2019 una serie de mensajes considerados racistas bajo el alias de "Sosa the Stallion". De acuerdo con el medio, en algunas de esas publicaciones habría utilizado de manera reiterada un término despectivo dirigido contra personas negras y también se habría descrito como una persona "tóxica".

Brodeur señaló que la decisión de retirarle la corona se tomó después de conocer información sobre una conducta que, según explicó, se habría prolongado durante un periodo considerable. El directivo aseguró que la organización actuó en cuanto tuvo conocimiento de los hechos.

El responsable de Miss USA también recalcó que portar una corona no representa únicamente un reconocimiento de belleza, sino que implica ocupar una posición de confianza y asumir determinados estándares de comportamiento público.

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Aun con la destitución, Brodeur pidió evitar una condena desmedida contra la exreina de belleza y recordó que Boltinhouse "sigue siendo un ser humano", además de considerar que ha sido expuesta al escrutinio público de una manera que pocas personas podrían soportar.

El directivo añadió que Brittany Boltinhouse tiene una familia y una vida por delante, por lo que consideró que exigir responsabilidad por sus actos no debe convertirse en motivo para celebrar su caída o ejercer crueldad en su contra.

Asimismo, Brodeur adelantó que había leído una declaración de Boltinhouse que será publicada próximamente, en la que la modelo ofrecerá una disculpa y asumirá la responsabilidad por su conducta.

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¿Quién es Brittany Boltinhouse?

Brittany Boltinhouse es modelo y reina de belleza estadounidense que obtuvo el título de Miss Carolina del Norte USA 2026, con lo que se convirtió en la representante de ese estado dentro del certamen que conduce a Miss USA.

Su reinado, sin embargo, llegó a su fin poco más de un mes después de que resurgieran las publicaciones que generaron la polémica y provocaron una revisión de su conducta por parte de la organización.

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Tras su salida, Myla Hadley asumirá el título de Miss Carolina del Norte USA 2026. Tham Brodeur aseguró que la nueva representante cuenta con la "plena confianza y el apoyo" de la organización.

A través de redes, Myla agradeció el apoyo que está recibiendo a pesar de lo abrupto de las circunstancias en las que recibió la corona.

"A solo 11 días de Miss USA, estoy preparada y lista para representar a Carolina del Norte con amor, respeto y dedicación. Aunque recibí esta corona en circunstancias inesperadas, mi preparación no comenzó hace apenas 11 días".

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Myla Hadley asumirá el título de Miss Carolina del Norte USA 2026. Instagram myla.hadley

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