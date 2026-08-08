Las palabras del presidente Donald Trump se han convertido en uno de los activos más valiosos de Wall Street. Un comentario sobre aranceles, una amenaza contra otro país o, simplemente, el elogio a una empresa pueden mover, en cuestión de segundos, miles de millones de dólares en acciones, bonos, divisas, petróleo y criptomonedas.

Es precisamente ese enorme valor económico de sus palabras el que el mandatario ahora parece querer convertir en un negocio.

Desde el pasado sábado, Trump Media, la empresa matriz de Truth Social y de la que el presidente sigue siendo el principal beneficiario económico, comenzó a ofrecer un servicio dirigido a bancos, fondos de inversión y firmas de negociación de alta frecuencia que promete entregar sus publicaciones mediante una conexión ultrarrápida, capaz de procesarlas en milisegundos.

El producto, bautizado Truth API, puede costar hasta 100 mil dólares al mes y ofrece acceso rápido a las publicaciones de las diez cuentas más influyentes de la plataforma, entre ellas la de Trump.

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Aunque Trump Media sostiene que los trinos seguirán siendo públicos para todos y que el servicio únicamente ofrece una vía tecnológica más eficiente para recibirlos, el lanzamiento ha reavivado un debate de vieja data.

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¿Está Trump utilizando el enorme poder informativo de la Presidencia para generar beneficios económicos para una empresa que controla y, en última instancia, para sí mismo?

Cuando unos milisegundos pueden valer millones

La diferencia entre recibir una publicación en una aplicación convencional y obtenerla directamente a través de una interfaz diseñada para computadoras puede parecer insignificante.

Donald Trump sostiene una impresión de una publicación en Truth Social sobre The Save America Act, una de las iniciativas que ha promovido desde la plataforma. Foto: AP

Sin embargo, para las firmas de negociación de alta frecuencia, que utilizan algoritmos para comprar y vender activos en fracciones de segundo, unos pocos milisegundos pueden representar una ventaja considerable.

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La discusión jurídica es más compleja. Para configurar un caso tradicional de uso de información privilegiada, normalmente sería necesario demostrar que alguien negoció valores utilizando información relevante que aún no era pública.

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Los críticos del servicio, sin embargo, sostienen que el problema también es ético. Trump conserva aproximadamente el 41 por ciento de Trump Media mediante un fideicomiso supervisado por sus hijos y, por lo tanto, podría beneficiarse del dinero aportado por los inversionistas para recibir con mayor rapidez sus propios anuncios presidenciales.

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Además, el incentivo económico es evidente.

Trump Media reportó ingresos de apenas 3.7 millones de dólares el año pasado. Si solamente tres clientes pagaran la tarifa máxima de 100 mil dólares mensuales, generarían 3.6 millones de dólares anuales, casi el equivalente a todos los ingresos que la compañía obtuvo durante ese periodo.

Las inversiones de Trump, otro foco de cuestionamientos

La controversia, sin embargo, no comenzó esta semana. Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha enfrentado cuestionamientos por una serie de negocios e inversiones que, según expertos en ética gubernamental, pueden beneficiarse directa o indirectamente del enorme poder que tiene la Presidencia para mover los mercados.

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Trump Media, empresa matriz de Truth Social, busca ampliar su negocio con servicios dirigidos a inversionistas que requieren recibir publicaciones en tiempo real. Foto: EFE

Uno de los casos más visibles se relaciona con sus inversiones en acciones y bonos.

Los documentos financieros divulgados este año muestran que las cuentas de Trump realizaron miles de operaciones en los primeros meses de 2026.

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La agencia Reuters, por ejemplo, calculó que las transacciones declaradas sumaron entre US$220 millones y US$750 millones e incluyeron títulos vinculados a empresas como Microsoft, Meta, Oracle, Broadcom, Bank of America y Goldman Sachs.

Otro análisis de Associated Press encontró más de 3.600 órdenes de compra y venta en solo tres meses, varias de ellas relacionadas con compañías cuyos resultados pueden verse afectados directamente por decisiones del Gobierno federal.

La Organización Trump asegura que esas cuentas son administradas por gestores financieros independientes y que el presidente y sus familiares no intervienen en las decisiones de compra o venta.

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El propio Trump ha dicho que desconoce las operaciones específicas y que no se comunica con quienes manejan el portafolio.

Mensaje de Donald Trump vía Truth Social tras sucesos en la Cena de Corresponsales. Foto: Captura de pantalla.

Pero esa separación no elimina por completo el conflicto potencial.

El fideicomiso utilizado por Trump no es un fideicomiso ciego certificado conforme a las reglas de la Oficina de Ética Gubernamental. En un mecanismo de ese tipo, el funcionario no debería conocer la composición de sus activos, y estos tendrían que ser administrados bajo condiciones estrictamente supervisadas por dicha oficina.

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En otras palabras, la mera transferencia del control operativo a familiares no convierte los bienes en activos ciegos.

Publicaciones presidenciales que mueven los mercados

Al mismo tiempo, Trump ha utilizado Truth Social para elogiar empresas que cotizan en bolsa y cuyos precios han reaccionado de inmediato a sus mensajes.

En abril, poco después de que el presidente alabara a Palantir Technologies en una publicación que incluía su símbolo bursátil, las acciones registraron su mayor salto en casi un año.

Más adelante, ese mismo mes, Trump felicitó a Intel por estar haciendo, según sus palabras, “un gran trabajo”. El precio de la compañía subió de inmediato en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

En una imagen generada por inteligencia artificial y colgada en su red, Truth Social, fue más allá al reflejar ya a esa isla como territorio estadounidense, con la bandera de las barras y estrellas plantada en su suelo rocoso. Foto: Vía @realDonaldTrump

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Legisladores del Partido Demócrata que ahora están pidiendo investigar Truth API también mencionan publicaciones presidenciales favorables a Citigroup, Intel y Palantir como ejemplos de mensajes capaces de alterar los precios de acciones específicas.

No existe evidencia pública de que Trump hubiera ordenado previamente la compra de esos títulos, conociera las operaciones al publicar los mensajes o coordinara sus declaraciones para elevar su valor.

Pero, para los expertos, el problema es estructural, pues el presidente conserva la capacidad de aumentar o reducir, mediante una decisión oficial o una publicación, el valor de las compañías y de sectores completos.

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Aunque la ley federal que prohíbe a los empleados del Ejecutivo participar en asuntos que afecten sus intereses económicos no se aplica de la misma manera al presidente, la Oficina de Ética Gubernamental ha advertido que esa excepción legal no significa que un mandatario no pueda tener conflictos reales de interés ni que esté exento de otras normas relacionadas con el soborno, el fraude o la apropiación indebida.

Una nueva frontera en la mezcla entre poder y negocios

El ejemplo más claro del cruce entre el poder político y el beneficio económico se encuentra en las criptomonedas.

Desde antes de su regreso a la Casa Blanca, Trump y sus hijos impulsaron varios negocios de activos digitales, entre ellos World Liberty Financial, la moneda $TRUMP y compañías vinculadas a la comercialización de criptomonedas.

Captura Truth Social @realDonaldTrump

Una investigación de Reuters calculó que esos proyectos han añadido al menos 2.3 millones de dólares a la fortuna de la familia Trump desde mediados de 2024. La cifra incluye ingresos y aumentos patrimoniales asociados a sus cuatro principales negocios de activos digitales.

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Solo durante el primer semestre de 2025, Reuters estimó que las actividades relacionadas con las criptomonedas generaron más de 800 millones de dólares para la familia, una cantidad muy superior a la obtenida por sus negocios tradicionales de clubes de golf, complejos turísticos y licencias inmobiliarias en el mismo periodo.

Las declaraciones financieras del mandatario mostraron, además, que recibió más de 1.4 millones de dólares en 2025 provenientes de proyectos relacionados con criptomonedas.

Mientras esos negocios crecían, la administración de Trump impulsó una política favorable al sector, redujo la presión regulatoria que había caracterizado al gobierno anterior y promovió una mayor integración de los activos digitales en el sistema financiero estadounidense.

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Sus defensores sostienen que esas decisiones cumplen promesas electorales y benefician a toda la industria, no únicamente a las compañías de la familia presidencial.

Sus críticos responden que nunca antes un presidente había mantenido una exposición económica tan amplia a un sector cuyo valor depende, en parte, de las decisiones regulatorias y políticas de su propio gobierno.

El presidente de EU, Donald Trump, difundió un video fake en Truth Social en el que se ve a Barack Obama siento arrestado en la Oficina Oval en la Casa Blanca. Foto Especial

Los negocios de criptomonedas y las inversiones bursátiles no demuestran por sí solos que Trump haya utilizado ilegalmente información confidencial.

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Tampoco existe, hasta ahora, evidencia pública de que sus mensajes hayan sido coordinados con las operaciones de su portafolio.

Pero ambos casos ayudan a explicar por qué Truth API ha generado una reacción tan inmediata.

El servicio lleva un paso más allá un modelo que ya generaba dudas durante su segundo mandato. Trump, en otras palabras, conserva intereses privados mientras adopta políticas que afectan su valor y ahora utiliza una plataforma de la que se beneficia económicamente para anunciar muchas de esas decisiones.

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