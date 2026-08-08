El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) cuestionó el sábado la cobertura de The Associated Press (AP) sobre una política para divulgar públicamente grabaciones de cámaras corporales solo cuando la agencia determine que hacerlo responde a sus “mejores intereses”.

David J. Venturella manifestó que la política del ICE “deja claro que no es apropiado divulgar grabaciones cuando hacerlo podría poner en riesgo las investigaciones o la privacidad. Este enfoque refleja las políticas de otras agencias federales de aplicación de la ley y es plenamente coherente con la Ley de Libertad de Información y la Ley de Privacidad” de Estados Unidos.

La política del ICE contempla la divulgación de grabaciones en el periodo inmediatamente posterior a una lesión grave o una muerte bajo custodia, idealmente dentro de 72 horas, si favorece los “mejores intereses de la agencia”. Fue adoptada en febrero de 2025, después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

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“Si existen circunstancias específicas y apremiantes que justifiquen una objeción a la divulgación pública que no pueda resolverse mediante el tachado de información u otros medios, cuando así lo determine el director del ICE o la persona designada, el ICE puede retener o retrasar indefinidamente la divulgación”, se indica en la política.

Venturella indicó en un comunicado que el ICE estaba “comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas” y que estaba “en camino de dotar a cada oficial y agente en el terreno con cámaras corporales para finales de agosto”. Añadió que la AP confundió “la divulgación acelerada de grabaciones tras una lesión corporal grave o una muerte bajo custodia con la autoridad más amplia del ICE para divulgar grabaciones de cámaras corporales”.

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Políticas de divulgación varían entre agencias de seguridad de EU

La AP citó a Christopher Schneider, profesor de sociología en la Universidad de Brandon, en Canadá, quien afirmó que las divulgaciones selectivas son habituales en algunas agencias de aplicación de la ley, pero por lo general no están contempladas de manera tan explícita en la política. “En cierto modo, el ICE dice en voz alta lo que normalmente se dice en privado”, expresó.

La AP señaló que las políticas varían entre otras agencias de aplicación de la ley y mencionó ejemplos de grandes departamentos de policía que divulgan grabaciones de manera rutinaria.

En la nota se indica que la agencia hermana del ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), no ha divulgado grabaciones de la muerte a tiros de Alex Pretti, ocurrida en Minneapolis en enero. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, dijo a legisladores que formaba parte de una investigación y que se haría público “cuando sea apropiado”.

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El ICE ha estado bajo un mayor escrutinio desde la muerte a tiros en julio de un automovilista de 25 años en Maine a manos de un agente del ICE con antecedentes de conducta violenta. Días antes, otro agente del ICE le disparó y mató a un constructor de viviendas en Houston que conducía hacia su trabajo. Ninguno de los tiroteos fue grabado con cámaras corporales.

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