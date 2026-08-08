Territorium Life opera la plataforma del Centro Virtual INE desde 2024. Por el contrato, el instituto pagó 3.4 millones de pesos y en el fallo de la licitación se justificó que la oferta resultaba la más solvente y cumplía con todos los requisitos, esta empresa presumía de tener reconocimientos en EU y presencia en 15 países.✍️

Los gobiernos de Perú y México acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, suspendidas desde noviembre de 2025.🇵🇪

Brugada pide censar a habitantes de unidades habitacionales que no tienen escrituras, busca combatir despojos. 🏠

El Departamento de Estado de EU reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al narcoterrorismo, aseguró que utilizará "todas las herramientas disponibles" para enfrentar al CJNG. 🇺🇸

Suspensión de exportaciones de aguacate a EU afecta 20 mil toneladas semanales.🥑

La Casa Blanca usa a "Spider-Man" para promover las acciones del ICE contra migrantes. 🚨

[Publicidad]

Comentarios de la audiencia.💬

Dato musical.🎶

#INE#UNAM#examenunam#peru#eluniversal#clarabrugada

[Publicidad]

Escuchanos en Spotify!! 🎧

https://open.spotify.com/show/5zTJWoWFOpbxCceO9UsBQV?si=455bc3352f7849a2

O míranos en YT ▶️

[Publicidad]

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbwFGEcytlOXp2T9MsP7EIzgVYnJmr1Nd

Tu Día con EL UNIVERSAL

El podcast que necesitas para iniciar tu jornada. Las noticias más importantes contadas de forma amena, dinámica y divertida. Nuestros anfitriones; Tavo Stone, Cinthia García, Karen Vázquez y Darío Soto. Disponible de domingo a lunes. Suscríbete, activa la campana y comparte con tus amigos, pero cuando lo hagas no olvides decir... ¡Entérate!