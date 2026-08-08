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Territorium Life opera la plataforma del Centro Virtual INE desde 2024. Por el contrato, el instituto pagó 3.4 millones de pesos y en el fallo de la licitación se justificó que la oferta resultaba la más solvente y cumplía con todos los requisitos, esta empresa presumía de tener reconocimientos en EU y presencia en 15 países.✍️
Los gobiernos de Perú y México acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, suspendidas desde noviembre de 2025.🇵🇪
Brugada pide censar a habitantes de unidades habitacionales que no tienen escrituras, busca combatir despojos. 🏠
El Departamento de Estado de EU reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al narcoterrorismo, aseguró que utilizará "todas las herramientas disponibles" para enfrentar al CJNG. 🇺🇸
Suspensión de exportaciones de aguacate a EU afecta 20 mil toneladas semanales.🥑
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Comentarios de la audiencia.💬
Dato musical.🎶
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