Leticia Perdigón no estaba consciente de su sensualidad cuando en 1975 protagonizó la película "La otra virginidad", dirigida por Juan Manuel Torres, en la que compartió pantalla con Valentín Trujillo, Arturo Beristáin y Meche Carreño, sin embargo, la promoción de la cinta es recordada por una imagen muy sexy de Perdigón, quien cumple 70 años de carrera.

"La otra virginidad" es una película mexicana estrenada en 1975 y dirigida por Juan Manuel Torres, es considerada una de las producciones representativas del cine nacional de aquella década.

Perdigón suma una larga carrera en cine de autor, cine comercial, telenovelas y teatro, sus inicios se remontan a las fotonovelas y las radionovelas, y uno de los referentes cuando se habla de ella es precisamente la película "La otra virginidad", la cual promocionó con una playera que incluía el mensaje:

"Atrévete a perder la otra virginidad".

El porte tan sexy de la misma fue idea de ella, pues la playera le quedaba grande, por lo que se le ocurrió mojarla para que se le adhiriera al cuerpo, incluso, se observa cómo con una mano se la sostiene.

“Mojé la camiseta para que se me pegara, pero no con la idea de provocar un escándalo, sino para promover la película”, dijo a EL UNIVERSAL en una entrevista reciente, en la que además confesó que a sus poco más de 20 años de entonces, no tenía una intención ideológica tan clara.

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La actriz Leticia Perdigón con una camiseta de la película "La otra virginidad", en 1975.

Esa imagen de Perdigón circula en las redes, así como muchos de sus personajes, los cuales se comentan y se resignifican en plena era de las redes sociales.

En la charla con este diario, Perdigón habló de su andar como actriz interpretando a personajes que incluso nadie quiso hacer en su momento, pero que ella agradeció, incluidos los desnudos, los cuales realizó justificadamente.

"Siempre me dieron la oportunidad; me vieron la disciplina, la puntualidad, que son herencia de mi madre. Hice ese cine que tocaba el tema de la liberación de las mujeres; y no sólo yo: Alma Muriel, Ana Martin son actrices de las que yo aprendí", dijo.

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En la imagen aparecen, de izquierda a derecha, Valentín Trujillo, Leticia Perdigón, Arturo Beristáin y Meche Carreño, reunidos frente al letrero de un establecimiento llamado "Café Turco", uno de los escenarios que forman parte de la atmósfera urbana de la cinta.

Leticia Perdigón suma más de 70 películas , tres nominaciones a los Premios Ariel que incluyen la categoría Mejor actuación femenina y Mejor Actriz; su aparición en 50 telenovelas la han consagrado como una actriz reconocida por el público, quienes no olvidan su faceta más sexy en la década de los 70, cuando por cierto en los promocionales de la cinta "La otra virginidad", se advertía que la entrada era solo para adultos.

*Con información de Fernando Rivero.

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La otra virginidad es un drama de 1975 dirigido por Juan Manuel Torres. Sigue a dos meseras, Laura y Eva, y su relación con el repartidor de películas Adrián y su amigo Luis. La trama explora la juventud de los años 70. Así se anunciaba en EL UNIVERSAL.

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