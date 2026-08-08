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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a un hombre que al parecer agredió a su pareja sentimental en calles de la alcaldía Iztacalco.
El detenido registra 133 presentaciones ante un juez cívico por distintas faltas a la Ley de Cultura Cívica capitalina.
De acuerdo con la SSC, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte emitieron una alerta por violencia contra una mujer en el cruce de las calles Andador Puente de Dimas y Puente Juan Carbonero.
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Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a dos mujeres, una de ellas refirió que su pareja sentimental la había agredido e indicó donde se encontraba el supuesto agresor.
Los policías encontraron al sospechoso y lo detuvieron.
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La SSC informó que tras un cruce de información se supo que el detenido cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo en distintas modalidades y suma 133 presentaciones ante el Juez Cívico.
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vr
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