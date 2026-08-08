Arturo Herrera Guzmán, jefe de Tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia, Michoacán, fue asesinado a tiros junto a otra persona, mientras convivían en unas canchas de fútbol de la localidad de La Maiza.

Los reportes señalan que luego de un juego de balompié, los integrantes de los equipos convivían en las inmediaciones del complejo deportivo conocido como “Futbol Park La Maiza FC“, de esa localidad de la zona rural de la capital michoacana, hasta donde arribaron sujetos armados y dispararon en contra del jefe de la tenencia de Santiago Undameo.

En el lugar, uno de los jugadores perdió la vida y dos más —entre ellos Arturo Herrera— quedaron lesionados.

En el lugar, uno de los jugadores perdió la vida y dos más, resultaron heridos. | Foto: Especial.

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Los informes indican que Herrera Guzmán fue trasladado por sus compañeros a una clínica del municipio aledaño de Huiramba; sin embargo, falleció en el camino, resultado de la gravedad de sus lesiones.

El otro herido fue atendido en el lugar por paramédicos de los cuerpos de auxilio, quienes lo trasladaron a un hospital de la capital michoacana, donde se reporta delicado en su estado de salud.

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JACL/bmc