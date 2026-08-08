Cuernavaca.- El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la dependencia lleva 31 denuncias por daños y lesiones, tras la explosión por fuga de gas registrada este jueves 6 de agosto en la colonia Las Granjas, en el municipio de Cuernavaca.

“Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de los hechos, personal pericial de la Fiscalía acudió al lugar, de hecho, siguen interviniendo y tenemos hasta el momento 31 denuncias por daños y lesiones, en el lugar estuvieron también los agentes del Ministerio Público para atender ahí de manera cercana a la gente”, afirmó.

Blumenkron Escobar mencionó que se tuvo un acercamiento con la empresa gasera Tomza, cuya pipa provocó los daños y lesiones para que se haga responsable de asumir la atención de los lesionados y el pago de los daños.

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“Debo decirles que ya hubo un acercamiento de la empresa gasera que lamentablemente provocó estos daños y lesiones, se llama o se denomina Tomza, y la idea es que también se haga cargo de atender a los lesionados de la mejor manera y que se reparen los daños”, indicó.

Luego del evento por el aniversario del natalicio del General Emiliano Zapata Salazar, en Anenecuilco, municipio de Ayala, Blumenkron Escobar señaló que el conductor del vehículo sigue prófugo, y resaltó que la fiscalía tiene la obligación de dar seguimiento a este tema y que las autoridades que intervinieron en primera instancia solo pusieron a disposición el vehículo.

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