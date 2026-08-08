Mérida, Yuc. - En el primer semestre de 2026, Yucatán recibió 231.9 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representa un aumento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Banco de México (Banxico).

El crecimiento es moderado y se mantiene prácticamente en línea con el promedio nacional del 3.1%.

Pese al aumento, Yucatán se mantiene en la posición 26 entre las entidades con menor captación del país, aportando apenas el 0.75% del total nacional, proporción que se ha mantenido estable en los últimos dos años.

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A nivel nacional, las remesas sumaron 30 mil 759.2 millones de dólares en el primer semestre, tras registrar en 2025 su primera caída en más de una década, atribuida al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, mayor número de deportaciones y la aplicación de un impuesto a ciertos envíos en efectivo que el Gobierno de México busca revertir.

Y aunque disminuyó ligeramente el número de operaciones, el monto promedio por transferencia subió a 405 dólares, y las transferencias electrónicas ya concentran el 99.2% del total.

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En Yucatán, los recursos tienen peso relevante en zonas específicas, pues solo en el primer trimestre, Mérida concentró más de 37 millones de dólares, seguido por municipios como Oxkutzcab y Tekax.

Se estima que unos 350 mil yucatecos tienen familiares en Estados Unidos y que en al menos 52 municipios las remesas sostienen parte del ingreso familiar.

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