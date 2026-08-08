Ismael Burgueño Ruiz, alcalde con licencia de Tijuana señaló que espera la ruta, con base en las convocatorias de Morena, rumbo al proceso para la candidatura a la gubernatura de Baja California.

Burgueño Ruiz aseguró que rumbo al proceso electoral de 2027 se tiene que ser “muy disciplinado” y si el movimiento decide ir en coalición en el estado, “vamos en coalición, pero estamos esperando las rutas”.

El alcalde con licencia destacó su relación con integrantes de las diferentes fuerzas políticas y aseguró que cuando gobernó Tijuana pidió a los regidores de todos los partidos que las decisiones que se tomaran no fueran dedicadas a fortalecer “un proyecto de partido”, sino que se fortaleciera a la “colectividad”.

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Ismael Burgueño, quien aventaja en el proceso interno de Morena, destacó que como servidor público nunca se confrontó y que siempre habrá respeto de su parte.

“Nunca hemos aceptado una invitación a un pleito y eso mantiene estabilidad, tranquilidad y mucha paz, tanto cuando estás en el gobierno, cuando no te peleas porque generas la gobernabilidad, de a ver, como de manera interna en los partidos”, destacó.

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