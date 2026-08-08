El gobernador Samuel García, acompañado por el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia, supervisó los avances en los trabajos del Puente La Virgen y el Puente Nuevo, ubicados sobre el Río Santa Catarina. Las autoridades estiman que los cruzarán 3 mil personas diariamente.

El mandatario estatal confirmó que el progreso de las obras en el Puente La Virgen es del 87 por ciento, mientras que el desarrollo del Puente Nuevo es del 92 por ciento.

Como parte de las labores de mejoramiento en la zona, se remodelaron ocho puentes peatonales. Foto: Especial

Además, se anunció que, como parte de las labores de mejoramiento en la zona, se remodelaron ocho puentes peatonales para que la gente pueda acceder a la Línea 04 del Metro, que pasará por ahí. "Acuérdense que va a ser el Monorriel más largo del Continente el que estamos construyendo y vamos a un 94 por ciento y estaciones", expresó Samuel García.

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Asimismo, agregó que al lado de los puentes van a acondicionarse dos parques lineales de casi 7 kilómetros para que los ciudadanos puedan caminar, ejercitarse o pasar un momento en familia.

Al lado de los puentes van a acondicionarse dos parques lineales de casi 7 kilómetros. Foto: Especial

De este modo, las obras garantizarán el flujo seguro de las personas entre la zona de oficinas, departamentos y el hotel de la torre Rise hacia el sistema de transporte masivo.

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El Puente Nuevo, con una longitud de 206 metros lineales, claro central de 160 metros y una altura total de 50 metros, facilitará los traslados de peatones de las avenidas Morones Prieto y Constitución a la altura de la Estación Obispado. Mientras que el Puente La Virgen facilitará el paso de transeúntes de la Av. Morones Prieto hacia la Av. Constitución.

vr